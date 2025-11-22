Zelenszkijt elsöpörheti a népharag

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök soha nem látott belpolitikai válsággal néz szembe, miután egy hatalmas korrupciós botrány rázta meg kormányának legbelső köreit. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) bizonyítékai szerint vezető tisztségviselők és Zelenszkij régi bizalmasa, Timur Mindics egy olyan visszaosztási rendszert működtettek, amely százmilliós összegeket szívott el az energia- és védelmi szektorból — épp akkor, amikor az ország fronton harcoló katonái és civilek élet-halál küzdelmet folytatnak az orosz támadásokkal szemben. A botrány már két miniszter lemondásához vezetett, és a nyomozók további magas rangú szereplők érintettségét is várják – írja a The Washington Post.
A közfelháborodást súlyosbítja, hogy a korrupció a háború legsötétebb hónapjaiban zajlott, amikor Ukrajna lakossága áramkimaradások, energiaválság, folyamatos rakétatámadások és frontközeli veszteségek közepette próbál túlélni. A társadalomban mára érzékelhetően megtört az a háborús konszenzus, amely eddig összekötötte a politikai táborokat: sokan úgy érzik, az elit saját zsebét tömte, miközben mások életüket áldozták az országért.
A botrány politikai következményei is súlyosak. A parlamenti ellenzék a teljes kormány átalakítását és egy új, szélesebb koalíció létrehozását követeli. Egyre erősebbek a hangok, amelyek Zelenszkij legfontosabb bizalmasának, Andrij Jermak kabinetfőnöknek a menesztését sürgetik — őt sokan a hatalom túlzott centralizálásával és közvetett felelősséggel vádolják, még ha hivatalosan nem is nevezték meg az ügyben.
Mindez a lehető legrosszabb pillanatban történik. Washington egyre erőteljesebben próbálja rávenni Kijevet egy olyan béketervezet elfogadására, amely Ukrajna számára súlyos területi és katonai engedményeket tartalmazna. Az amerikai kormányzat jelezte: ha november végéig nincs előrelépés, az Egyesült Államok támogatása veszélybe kerülhet — ez pedig akár az ukrán hadsereg működését is megingathatja, amely létfontosságú amerikai hírszerzési és fegyverzeti megállapodásokra támaszkodik.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a NABU nyomozása várhatóan újabb neveket hoz nyilvánosságra Zelenszkij környezetéből. A társadalmi elvárás egyértelmű: átfogó tisztogatás és valódi felelősségre vonás kell.
Ukrán elemzők szerint az elnök csak akkor őrizheti meg legitimitását, ha megszünteti azokat a struktúrákat, amelyek lehetővé tették a korrupció elburjánzását, és visszaadja a parlament szerepét a döntéshozatalban.
A botrány tehát nem pusztán erkölcsi kérdés: egy olyan válság, amely Ukrajna háborús ellenálló-képességét, nemzetközi tárgyalási pozícióját és hosszú távú állami stabilitását egyaránt fenyegeti.