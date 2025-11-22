Zelenszkijt elsöpörheti a népharag

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök soha nem látott belpolitikai válsággal néz szembe, miután egy hatalmas korrupciós botrány rázta meg kormányának legbelső köreit. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) bizonyítékai szerint vezető tisztségviselők és Zelenszkij régi bizalmasa, Timur Mindics egy olyan visszaosztási rendszert működtettek, amely százmilliós összegeket szívott el az energia- és védelmi szektorból — épp akkor, amikor az ország fronton harcoló katonái és civilek élet-halál küzdelmet folytatnak az orosz támadásokkal szemben. A botrány már két miniszter lemondásához vezetett, és a nyomozók további magas rangú szereplők érintettségét is várják – írja a The Washington Post.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök soha nem látott belpolitikai válsággal néz szembe (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

A közfelháborodást súlyosbítja, hogy a korrupció a háború legsötétebb hónapjaiban zajlott, amikor Ukrajna lakossága áramkimaradások, energiaválság, folyamatos rakétatámadások és frontközeli veszteségek közepette próbál túlélni. A társadalomban mára érzékelhetően megtört az a háborús konszenzus, amely eddig összekötötte a politikai táborokat: sokan úgy érzik, az elit saját zsebét tömte, miközben mások életüket áldozták az országért.

A botrány politikai következményei is súlyosak. A parlamenti ellenzék a teljes kormány átalakítását és egy új, szélesebb koalíció létrehozását követeli. Egyre erősebbek a hangok, amelyek Zelenszkij legfontosabb bizalmasának, Andrij Jermak kabinetfőnöknek a menesztését sürgetik — őt sokan a hatalom túlzott centralizálásával és közvetett felelősséggel vádolják, még ha hivatalosan nem is nevezték meg az ügyben.

Mindez a lehető legrosszabb pillanatban történik. Washington egyre erőteljesebben próbálja rávenni Kijevet egy olyan béketervezet elfogadására, amely Ukrajna számára súlyos területi és katonai engedményeket tartalmazna. Az amerikai kormányzat jelezte: ha november végéig nincs előrelépés, az Egyesült Államok támogatása veszélybe kerülhet — ez pedig akár az ukrán hadsereg működését is megingathatja, amely létfontosságú amerikai hírszerzési és fegyverzeti megállapodásokra támaszkodik.