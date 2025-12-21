Hírlevél
Bart De Wever

A belga miniszterelnök nem kímélte a Politicót – videó

Bart De Wever egy sajtótájékoztatón kapott kérdést a Politico újságírójától, azonban a választ a lap munkatársa nem tette zsebre. A belga miniszterelnök ugyanis felsorolta azokat a valótlan szalagcímeket, amelyekkel az elmúlt hetekben a baloldali lap támadta őt.
Bart De WeverPoliticoOroszország

Bart De Wever nem kímélte a Politico újságíróját, a brüsszeli tervek ellen folytatott küzdelemben pedig még a humorérzékét is megőrizte. A belga miniszterelnököt a Politico szerette volna kérdezni az orosz befagyasztott vagyon kapcsán, azonban válaszában De Wever emlékeztette a lap munkatársát, mindazokra a szalagcímekre, amelyekkel a baloldali lap támadta őt az elmúlt időszakban. 

A belga miniszterelnök nem kímélte a baloldali lapot
A belga miniszterelnök nem kímélte a baloldali lapot 
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG

A jelenetre Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója hívta fel a figyelmet egy bejegyzésben közösségi oldalán, amiben „egész tökösnek” nevezte a belga miniszterelnököt, akit Orbán Viktorhoz hasonlóan alaptalanul támadtak. 

Bart De Wever amikor meghallotta, hogy a Politico újságírója szeretne kérdezni, akkor emlékeztette a lap munkatársát, hogy nem fogja egy darabig elfelejteni azokat a szalagcímeket, amikkel őt támadták az elmúlt időszakban. 

Önök nagyon szép újságcikkeket publikálnak, nagyon szép címekkel azt állítva, hogy én vagyok Oroszország legértékesebb eszköze. Ez nagyon tetszett. Erre emlékezni fogok

– mondta a miniszterelnök. 

De Wever egyúttal jelezte a lap munkatársának, hogy nyugodtan folytassa a kérdését, hiszen mint azt korábban jelezte, „egy politikus nem engedhet az érzelmeinek, még akkor sem ha azok az érzelme tiszta harag, esetleg bosszúvágy”. A belga miniszterelnök a sajtótájékoztató végén még azért odaszúrt a Politico munkatársának és jelezte, hogy most el kell indulni a „dácsájába Szentpétervárra, ahol a szomszédja Depardiu”. 

 

