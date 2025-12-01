A NATO egyik vezetője emelné a tétet

Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO Katonai Bizottságának elnöke szerint ideje hogy a katonai szövetség aktívabbá váljon. A bizottság elnöke szerint mérlegelik az Oroszország kiberműveleteire, szabotázsakcióira és légtérsértéseire adott határozottabb válaszlépések felé való elmozdulást – írja a Kyiv Independent.

Az admirális szerint ideje hogy a NATO szintet lépjen

„Mindent tanulmányozunk. A kiberbiztonság terén némileg reaktívak vagyunk. Azon gondolkodunk, hogy agresszívabbak vagy proaktívabbak legyünk a reaktív helyett” – nyilatkozta Dragone. A katonai bizottság elnöke azt is felvetette, hogy a „megelőző csapás” bizonyos körülmények között „védekező akciónak” tekinthető, megjegyezve, hogy egy ilyen megközelítés „távolabb áll a szokásos gondolkodásmódunktól és viselkedésünktől”.

Az európai országok az elmúlt években számos hibrid incidenssel szembesültek – beleértve a kibertámadásokat, a feltételezett orosz kötelékű szabotázsakciókat és a Balti-tengeren ismétlődő, víz alatti infrastruktúra elleni támadásokat.

Míg egyes NATO-tagok, különösen Kelet-Európában, keményebb fellépést szorgalmaztak, Dragone szerint bármilyen változáshoz gondosan mérlegelni kell a jogi és joghatósági korlátokat. „Lehetőség lehet az is, hogy agresszívabbak legyünk a másik fél agresszivitásához képest. A kérdések azonban a következők: a jogi keretrendszer, a joghatósági keretrendszer, ki fogja ezt engedélyezni?” – mondta.

Dragone a NATO Baltic Sentry misszióját emelte ki a sikeres elrettentés példájaként.

A művelet szövetséges hajókat, repülőgépeket és haditengerészeti drónokat vet be a Balti-tenger kritikus infrastruktúrájának megfigyelésére a 2023-as és 2024-es többszöri kábelvágási incidenseket követően. Azóta ezen esetek száma nullára redukálódott.