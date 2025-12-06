A német fiatalok segélykiáltása: Nem kérünk a sorkatonaságból!

A német fiatalok egyértelművé tették: tiltakoznak a német kormány sorkatonaságra vonatkozó új tervei ellen, melyek egyre inkább megosztónak bizonyulnak. Ezrek hagyták ki a tanórákat országszerte, hogy utcára vonuljanak. Az „iskolai sztrájk a hadkötelezettség ellen” névre keresztelt mozgalom mögött erős a társadalmi támogatottság – ezt jól mutatja, hogy több német tartományban a minisztériumok a tüntető diákokat az iskolakötelezettség betartására figyelmeztették – számolt be róla a Handelsblatt.

Diákok tömegei tüntetettek a sorkatonaság ellen Németországban Fotó: AFP

A Bundestag által elfogadott új törvény szerint 2026-tól az önkéntes katonai szolgálatot fokozatosan kötelezővé kívánják tenni, a fiatal férfiakat kérdőívvel szűrnék, majd sorozási eljárás várna rájuk. Ez a „modernizáció” valójában a fiatal generáció akaratának lábbal tiprása, amely megmutatkozik abban is, hogy több ezren tiltakoztak a sorkatonaság ellen. A fiatalok elsősorban a nagyvárosok utcáin fejezték ki elégedetlenségüket.

A sorkatonaság bevezetése egyértelmű elutasítottsággal szembesül

A berlini a rendőrség szerint is jelentős tömeg, mintegy 3000 tiltakozó vonult fel Kreuzberg városrészen, akik transzparensekkel és hangos skandálással bírálták a Bundeswehr﻿ kötelező szolgálatát. Sokan családjaikkal, gyerekeikkel együtt csatlakoztak az eseményhez, ebből is jól látszik, mennyire széles körben elutasított a német kormány új terve.

Németország nagyobb városaiban esetenként több ezer fő is tiltakozott, miközben a tartományok minisztériumai továbbra is az iskolába járás fontosságát mantrázták, így próbálva elterelni a fókuszt a német kormány sorkatonasági tervéről.

Ez a döntés a fiatal generáció szemében nem csak egy egyszerű jogszabály, hanem a jövőjük és szabadságuk korlátozásának jelképe, amit diktatórikusan akarnak rákényszeríteni a társadalomra.

Borítókép: Német diákok tömegei tüntettek a sorkatonaság bevezetése ellen Forrás: AFP