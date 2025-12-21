A német lakosság már nem bízik a kormányban – mutatjuk a friss adatokat!

A Friedrich Merz (CDU) kancellár és Lars Klingbeil (SPD) pénzügyminiszter vezette koalíciós kormány az év vége felé széles körű szkepticizmussal szembesül a lakosság körében. A friss felmérés szerint a németek nem bíznak benne, hogy a kormány képes kezelni az ország legégetőbb problémáit, mint amilyen a gazdasági visszaesés és a migráció – írja a Nius.

A német lakosság már nem bízik Friedrich Merz kormányában

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

Az Insa közvélemény–kutató intézet által a BILD megbízásából készített felmérésből kiderül, hogy a német lakosság bizalma történelmi mélyponton van. Amikor a válaszadókat a saját pénzügyi helyzetükről kérdezték az új szövetségi kormány alatt, lesújtó eredmények születtek. A válaszadók 40 százaléka romlásra számít. Csak tíz százalék vár javulást, míg kilenc százalék nem kívánt véleményt nyilvánítani.

A gazdasági fejlődés kapcsán különösen pesszimista volt a lakosság. A megkérdezettek 58,7 százaléka nem hiszi, hogy a gazdaság növekedni fog a jelenlegi kormány alatt. Ez a legmagasabb érték a CDU/CSU-SPD koalíció hivatalba lépése óta.

Hasonló a helyzet a migráció kérdésében is, ami az egyik legégetőbb probléma a németek szerint. A megkérdezettek 42 százaléka úgy véli, hogy a helyzet nem fog változni, míg 31 százalékuk még rosszabbra is számít. 18 százalék reménykedik a javulásban, kilenc százalék pedig nem adott választ. Különösen az AfD szavazói számítanak túlnyomó többségben negatív fejleményre.