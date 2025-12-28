A Nemzeti Tömörülés politikusai a legnépszerűbbek Franciaországban

Soha nem állt még ilyen rosszul Emmanuel Macron francia elnök szénája saját választópolgárai körében – derül ki a Toluna/Harris Interactive legfrissebb felméréséből, amelyet az LCI televíziós csatorna megbízásából készítettek, és amelynek eredményeit közvetlenül karácsony után hozták nyilvánosságra. A számok nem csupán elgondolkodtatóak, de egyenesen vészjóslóak a francia államfő számára: honfitársainak csupán minden negyedik tagja, azaz a lakosság mindössze 25 százaléka van róla pozitív véleménnyel. Ez a mutató a legalacsonyabb azóta, hogy Macron 2017-ben, a politikai közép megújításának ígéretével átvette a hatalmat. A Nemzeti Tömörülés politikusai ellenben a népszerűségi lista élén foglalnak helyet – mutat rá az Exxpress osztrák hírportál.

Míg a Nemzeti Tömörülés politikusai szárnyalnak, Macronról egyre rosszabb véleménnyel vannak a franciák (Fotó: NurPhoto via AFP)

A bizalomvesztés mértékét jól illusztrálja egy szimbolikus adat: a megkérdezetteknek mindössze 37 százaléka jelezte, hogy szándékában áll megtekinteni az elnök hagyományos, szilveszteri televíziós beszédét. Ez a fajta érdektelenség és elfordulás világosan jelzi, hogy Macron szavai egyre kevésbé találnak utat a francia emberek szívéhez.

Jean-Daniel Levy, a kutatóintézet vezetője szerint az elnök megítélését elsősorban a belpolitikai teljesítménye határozza meg; a nemzetközi porondon tett, sokszor látványosnak szánt manőverei és külpolitikai aktivitása vajmi keveset nyomnak a latban az átlagos francia polgárok szemében.

Ez nem is csoda egy olyan év után, amelyet Franciaországban a folyamatos nyugtalanság, a vitatott reformok, a gazdasági nehézségek és a politikai patthelyzetek jellemeztek.

Emmanuel Macron war nie unumstritten. Doch so schlecht wie jetzt stand Frankreichs Präsident bei seinen Landsleuten noch nie da. Nur noch jeder vierte Franzose hat eine positive Meinung von ihm. Acht Jahre nach seinem ersten Wahlsieg wirkt der Präsident … https://t.co/7F4iIyuQgx — exxpress (@exxpressat) December 27, 2025

Míg Macron szenved, a Nemzeti Tömörülés szárnyal

Miközben az államfő csillaga leáldozóban van, a kormányzat stabilitása is repedezik. Érdekes kivételt képez Sebastien Lecornu miniszterelnök, akinek támogatottsága 34 százalékon áll, ami lényegében megegyezik az egy évvel ezelőtti szinttel. Ő azon kevesek egyike, aki képes volt megőrizni politikai tőkéjét, ellentétben a kormányzat legtöbb tagjával, akiknek népszerűsége az elmúlt esztendő során jelentősen megcsappant.