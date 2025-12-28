A Nemzeti Tömörülés politikusai a legnépszerűbbek Franciaországban

Soha nem állt még ilyen rosszul Emmanuel Macron francia elnök szénája saját választópolgárai körében – derül ki a Toluna/Harris Interactive legfrissebb felméréséből, amelyet az LCI televíziós csatorna megbízásából készítettek, és amelynek eredményeit közvetlenül karácsony után hozták nyilvánosságra. A számok nem csupán elgondolkodtatóak, de egyenesen vészjóslóak a francia államfő számára: honfitársainak csupán minden negyedik tagja, azaz a lakosság mindössze 25 százaléka van róla pozitív véleménnyel. Ez a mutató a legalacsonyabb azóta, hogy Macron 2017-ben, a politikai közép megújításának ígéretével átvette a hatalmat. A Nemzeti Tömörülés politikusai ellenben a népszerűségi lista élén foglalnak helyet – mutat rá az Exxpress osztrák hírportál.
A bizalomvesztés mértékét jól illusztrálja egy szimbolikus adat: a megkérdezetteknek mindössze 37 százaléka jelezte, hogy szándékában áll megtekinteni az elnök hagyományos, szilveszteri televíziós beszédét. Ez a fajta érdektelenség és elfordulás világosan jelzi, hogy Macron szavai egyre kevésbé találnak utat a francia emberek szívéhez.
Jean-Daniel Levy, a kutatóintézet vezetője szerint az elnök megítélését elsősorban a belpolitikai teljesítménye határozza meg; a nemzetközi porondon tett, sokszor látványosnak szánt manőverei és külpolitikai aktivitása vajmi keveset nyomnak a latban az átlagos francia polgárok szemében.
Ez nem is csoda egy olyan év után, amelyet Franciaországban a folyamatos nyugtalanság, a vitatott reformok, a gazdasági nehézségek és a politikai patthelyzetek jellemeztek.
Míg Macron szenved, a Nemzeti Tömörülés szárnyal
Miközben az államfő csillaga leáldozóban van, a kormányzat stabilitása is repedezik. Érdekes kivételt képez Sebastien Lecornu miniszterelnök, akinek támogatottsága 34 százalékon áll, ami lényegében megegyezik az egy évvel ezelőtti szinttel. Ő azon kevesek egyike, aki képes volt megőrizni politikai tőkéjét, ellentétben a kormányzat legtöbb tagjával, akiknek népszerűsége az elmúlt esztendő során jelentősen megcsappant.
Ezzel éles ellentétben a szuverenista erők soha nem látott támogatottságot élveznek. A felmérés talán legfontosabb üzenete a politikai erőviszonyok drasztikus átrendeződése. A népszerűségi lista élén ugyanis nem a kormánypárti politikusok, hanem a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National, RN) vezetői állnak.
Jordan Bardella, az RN fiatal és karizmatikus pártelnöke vezeti a mezőnyt 42 százalékos támogatottsággal, őt követi közvetlenül a párt parlamenti frakcióvezetője, Marine Le Pen 39 százalékkal.
A dobogó harmadik fokára Bruno Retailleau, a konzervatív Köztársaságiak (Les Republicains, LR) vezetője került 30 százalékkal. Ezek a számok egyértelműen mutatják: a francia választók egyre inkább a szuverenista, nemzeti érdekeket képviselő politika felé fordulnak, miközben Macron és globalista tábora a háttérbe szorul.
A mostani mélyrepülés nem előzmények nélküli. A legutóbbi választásokon Macron pártja csupán a harmadik helyet tudta megszerezni, ami már előrevetítette a mostani bizalmi válságot. A franciák jelentős része ma már nem a dinamikus reformert, hanem egy, az országot évek óta terhelő probléma részesét látja benne, aki már rég elveszítette a kapcsolatot a valósággal és a választóival.