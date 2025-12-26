A woke már a brit iskolai karácsonyi műsorokba is beférkőzött

Egyesek szerint a 21. századi Nagy-Britanniában már az iskolai előadásoknak is tükrözniük kell a woke-ideológiát. Egyre több iskola dönt úgy, hogy modernizálja a tanévzáró előadásait, és vegyes vallású átdolgozásokat visznek színpadra karácsony alkalmával – írja a Sky News.

Karácsonyi műsor a woke jegyében?

Fotó: YASUYOSHI CHIBA / STF

A birminghami Oasis Academy Wattville Általános Iskolában a karácsonyi előadás nem hagyományos formában jelent meg. A gyerekek piros zászlókkal táncoltak, ünnepi ritmusokra doboltak, és jelnyelven mutogatták el az egyik karácsonyi dalt. Renu Samuels igazgató szerint az inkluzivitás a legfontosabb.

Meg kell ünnepelnünk a körülöttünk lévő sokszínűséget, és biztosítanunk, hogy minden vallást, minden kultúrát, minden hitet megünnepeljünk.

Néhány iskola, amely megpróbált eltávolodni a hagyományos betlehemi előadástól, heves kritikával szembesült. Egy skóciai iskolát például annyi kritika ért, hogy felhagyott az alternatív betlehemi ünnepséggel, amely egy szíriai menekült történetét is tartalmazta volna.