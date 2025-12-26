Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
woke kultúra

A woke már a brit iskolai karácsonyi műsorokba is beférkőzött

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy-Britanniában egyre több iskola alakítja át a hagyományos karácsonyi előadásokat. A birminghami Oasis Academy Wattville iskolában a gyerekek például nem betlehemes játékot adtak elő, hanem tánccal, dobolással és jelnyelvvel ünnepeltek a woke kultúra jegyében. Az igazgató szerint a vallási és kulturális sokszínűséget meg kell jeleníteni az iskolai rendezvényeken. Más intézmények viszont komoly ellenállással szembesültek, egy skóciai iskola például az online támadások után fel is hagyott alternatív karácsonyi műsor ötletével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
woke kultúrakarácsonyi műsorwoke ideológiawoke

Egyesek szerint a 21. századi Nagy-Britanniában már az iskolai előadásoknak is tükrözniük kell a woke-ideológiát. Egyre több iskola dönt úgy, hogy modernizálja a tanévzáró előadásait, és vegyes vallású átdolgozásokat visznek színpadra karácsony alkalmával – írja a Sky News.

Karácsonyi műsor a woke jegyében?
Karácsonyi műsor a woke jegyében?
Fotó: YASUYOSHI CHIBA / STF

A birminghami Oasis Academy Wattville Általános Iskolában a karácsonyi előadás nem hagyományos formában jelent meg. A gyerekek piros zászlókkal táncoltak, ünnepi ritmusokra doboltak, és jelnyelven mutogatták el az egyik karácsonyi dalt. Renu Samuels igazgató szerint az inkluzivitás a legfontosabb.

Meg kell ünnepelnünk a körülöttünk lévő sokszínűséget, és biztosítanunk, hogy minden vallást, minden kultúrát, minden hitet megünnepeljünk.

Néhány iskola, amely megpróbált eltávolodni a hagyományos betlehemi előadástól, heves kritikával szembesült. Egy skóciai iskolát például annyi kritika ért, hogy felhagyott az alternatív betlehemi ünnepséggel, amely egy szíriai menekült történetét is tartalmazta volna. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!