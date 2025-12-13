Újabb fordulattal folytatódik Lengyelország egyik legvitatottabb abortuszügye, amely hónapok óta borzolja a kedélyeket az országban. Az oleśnicai ügyészek bejelentették, hogy ejtik a Dr. Gizella Jagielska ellen indított eljárást, amely azt vizsgálta, törvénysértő módon hajtották-e végre a terhességmegszakítást. Mindez azonban nem jelenti a történet lezárását – sőt, úgy tűnik, a botrány egyik főszereplője, a jobboldali politikus, Grzegorz Braun kerül most a bíróság célkeresztjébe, erről ír a Brussels Signal.

Ejtették a lengyel orvos abortuszperét, helyette egy jobboldali EP-képviselőt állítanak bíróság elé Fotó: AFP

A lengyel törvények szigorúan korlátozzák az abortuszt

Az ügy kirobbanásához az vezetett, hogy egy nő a várandósság késői szakaszában értesült arról: gyermeke veleszületett csontritkulással jöhet a világra.

A lengyel törvények szigorúan korlátozzák az abortuszt: csak nemi erőszak, vérfertőzés vagy az anya életét, egészségét veszélyeztető körülmény esetén engedélyezett.

A nő hiába fordult az egyik kórházhoz, a jogi bizonytalanságra hivatkozva megtagadták tőle a beavatkozást, és császármetszést ajánlottak fel. Miután pszichiátriai szakvélemény igazolta, hogy a terhesség a mentális egészségét is veszélyezteti, egy abortuszpárti szervezet segítségével az oleśnicai kórházba került, ahol Dr. Jagielska vállalta az eljárást. A megszakításra 2024 októberében sor került.

Ebben a kórházban jelent meg később Grzegorz Braun, jobboldali képviselőjelölt és európai parlamenti képviselő, aki próbálta feltartóztatni Dr. Jagielskát, mert szerinte jogellenesen hajtott végre abortuszt.

A rendőrséget is a helyszínre hívta, de végül nem érte el célját: az ügyészek épp ellene emeltek vádat testi sértés és rágalmazás miatt. Mentelmi jogát az Európai Parlament novemberben fel is függesztette, hogy Lengyelországban bíróság elé állhasson.

A politikust már más ügyek miatt is eljárás alá vonták.

Korábban többször megzavart különböző rendezvényeket, amelyeket „történelemhamisító” vagy a hagyományos értékeket sértő eseményeknek nevezett. Kampányának központi elemei az Ukrajna-, EU-ellenes üzenetek, valamint a keményen abortusz- és LMBTQ-ellenes retorika. Pártja 7–10 százalékos támogatottságot mér. A botrány ugyanakkor Dr. Jagielskára is árnyékot vetett: hiába ejtették az ellene indított eljárást, kórháza nem hosszabbította meg a szerződését.

Szerinte mindez politikai indíttatású döntés, pedig tíz éven át „a semmiből építette fel” az oleśnicai szülészeti osztályt. Úgy fogalmazott: a kórháznak valószínűleg „kényelmesebb”, ha nincs többé a személyzet tagjai között.

A lengyel belpolitika egyik legérzékenyebb témájává vált ügy várhatóan továbbra is napirenden marad, hiszen a kormánykoalíció sem tudott eddig megegyezni az abortuszszabályozás liberalizálásáról.