A brit miniszterelnök ultimátumot adott Abramovicsnak

Keir Starmer brit miniszterelnök ultimátumot adott Roman Abramovics orosz milliárdosnak. A kormányfő a parlamentben jelentette be, hogy kormánya hivatalos engedélyt bocsátott ki, amely lehetővé teszi a Chelsea FC eladásából származó, csillagászati összegű vételár átutalását egy, az ukrajnai humanitárius segélyezést támogató alapba – írja a The Telegraph brit napilap.

Keir Starmer brit miniszterelnök ultimátumot adott Roman Abramovics orosz üzletembernek (Fotó: AFP)

A történet előzményei 2022 májusáig nyúlnak vissza. Ekkor, az orosz–ukrán háború kirobbanását követő nyugati szankcióhullám részeként Roman Abramovics kénytelen volt megválni a londoni sztárcsapattól, amelynek éveken át tulajdonosa volt. Az orosz üzletember akkor ígéretet tett arra, hogy az eladásból származó nettó bevételt az ukrajnai háború áldozatainak megsegítésére ajánlja fel. Azóta azonban eltelt több mint két év, és

a mintegy 2,5 milliárd font továbbra is egy brit bankszámlán hever, befagyasztva.

A patthelyzet oka a kiszivárgott információk szerint abban keresendő, hogy Abramovics kifogásolta a brit kormány azon merev ragaszkodását, miszerint az összeget kizárólag Ukrajna határain belül lehet felhasználni. A Downing Street tájékoztatása szerint az orosz milliárdos, bár ígéretet tett az adományozásra, nem értett egyet azzal, hogy a forrásokat kizárólag Kijev javára fordítsák, ami az elmúlt időszakban megbénította a tárgyalásokat.

Starmer miniszterelnök felszólalása azonban véget vetett a színfalak mögötti diplomáciai huzavonának.

Az üzenetem Abramovicsnak a következő: ketyeg az óra. Tartsa be a tett ígéretét, és fizessen most – ha nem teszi, készek vagyunk bíróságra menni, hogy minden egyes penny azokhoz jusson el, akiknek az életét Putyin törvénytelen háborúja tette tönkre

– fogalmazott élesen a háborúpárti politikus.

A brit kormányzat elvárása szerint Abramovicsnak a következő hónapokban kellene lépnie, bár konkrét végső határidőt egyelőre nem tűztek ki. A jogi út lehetősége nem először merül fel: még júniusban Rachel Reeves pénzügyminiszter és David Lammy akkori külügyminiszter fejezte ki csalódottságát amiatt, hogy nem sikerült dűlőre jutni az orosz üzletemberrel. Reeves szerdán megerősítette álláspontját, miszerint „elfogadhatatlan”, hogy az óriási összeg tétlenül pihen egy brit bankban, és kijelentette: a miniszterek készek „megtenni, ami szükséges” a pénz célba juttatása érdekében.

Bár a brit Kincstár (Treasury) jelezte, hogy megfontolnának minden olyan javaslatot Abramovicstól, amely az összeg önkéntes átutalására vonatkozik, azt nem voltak hajlandók részletezni, pontosan milyen jogi mechanizmussal kényszerítenék ki a tranzakciót, ha nem lép önként.

A most kiadott kormányzati engedély értelmében az eladásból származó bevételeknek közvetlenül ukrajnai humanitárius célokat kell szolgálniuk, míg az alapból származó esetleges jövőbeni hozamok szélesebb körben, a világ más konfliktuszónáiban élő áldozatok megsegítésére is fordíthatók lennének.