Új puccshullám söpör végig Afrikán – mi áll a katonai hatalomátvételek mögött?

Afrika viharos évet zárt: alig nyolc héten belül két sikeres puccsra és egy meghiúsított hatalomátvételi kísérletre került sor. A Deutsche Welle friss elemzése szerint mindez nem elszigetelt jelenség, hanem egy újabb, strukturális okokból táplálkozó puccshullám része, amely különösen a Száhel-övezetben fenyegeti a politikai stabilitást.

Afrika, Burkina Fasó – Ibrahim Traoré kapitány támogatóinak ezrei tüntettek 2025. április 30-án Ouagadougouban, miután a katonai vezetés közlése szerint meghiúsítottak egy súlyos puccskísérletet

Fotó: AFP

Októberben Madagaszkáron a hadsereg hetekig tartó utcai zavargások után megbuktatta az elnököt, novemberben pedig Bissau-Guineában katonák távolították el az államfőt, röviddel egy vitatott választást követően. December elején Beninben is bejelentették a hatalomátvételt egy magát „Katonai Megújulási Bizottságnak” nevező csoport tagjai, ám az elnöki gárda és regionális partnerek gyors fellépése végül megakadályozta a puccs sikerét.

A DW szerint jelenleg legalább nyolc afrikai ország áll katonai irányítás alatt, és egyfajta „puccsövezet” rajzolódik ki a francia nyelvű Száhel-országokban.

Gazdasági nyomás, biztonsági válság, vitatott választások

Jakkie Cilliers, a Biztonságtudományi Intézet (ISS) alapítója a Deutsche Welle-nek úgy nyilatkozott: a puccsok mögött három fő strukturális tényező áll. Az egyik a súlyos gazdasági nyomás, amely különösen a gyorsan növekvő, fiatal népességet érinti. Sok fiatal – főként fiatal férfi – egyre képzettebb, ám nem talál munkát, ami rendkívül robbanásveszélyes társadalmi helyzetet teremt.

A második tényező a krónikus biztonsági válság, különösen a Száhel-övezetben, ahol az állam gyakran képtelen megvédeni saját területét a fegyveres csoportoktól. A harmadik kiváltó ok a választások körüli politikai feszültség, főleg ott, ahol a hivatalban lévő vezetők megpróbálják meghosszabbítani hatalmukat, vagy az intézmények gyengék.

Cilliers szerint egy sikeres puccs „fertőző hatású”: ha máshol működik, az bátorítást adhat más országok katonai elitjének is.

Több ország is a veszélyzónában van

A portálnak nyilatkozó Beverly Ochieng, a washingtoni CSIS Afrika-programjának kutatója arra figyelmeztetett, hogy több ország különösen sebezhető. Ilyen például Guinea, ahol a 2021-es katonai hatalomátvétel után most választásokat tartanak, ám az ellenzék bojkottot fontolgat, és a hadseregen belüli feszültségek sem szűntek meg.

Kockázatosnak tartják továbbá Elefántcsontpart helyzetét is, ahol Alassane Ouattara elnök vitatott módon kezdte meg negyedik ciklusát, valamint Csádot, ahol belső katonai megosztottság tapasztalható. A már katonai uralom alatt álló Mali, Burkina Faso és Niger esetében pedig továbbra sem zárható ki újabb belső hatalmi konfliktus.

Benin megmutatta, hogy lehet védekezni

A Deutsche Welle elemzése szerint a benini eset ugyanakkor azt is megmutatta, hogy gyors és határozott fellépéssel egy puccs még időben megállítható. Az ECOWAS és Nigéria hírszerzési és logisztikai támogatása kulcsszerepet játszott a hatalomátvétel meghiúsításában.