Rossz hírünk van: megismétlődhet a Covid-járvány

Az Egyesült Királyságban rendkívül gyors ütemben terjed az idei influenzaszezon legagresszívebbnek tartott törzse, a H3N2/K (vagyis a H3/N2 influenzavírus K alcsoportja). A brit egészségügyi hatóságok szerint a fertőzésszám az elmúlt hetekben példátlan mértékben emelkedett, miközben a betegek egy része a szokásosnál lassabban épül fel a betegségből. A brit egészségügyi rendszer nagy terhelés alatt van. A tüneteket észlelőknek pihenést, megfelelő folyadékpótlást és maszkviselést ajánlják a járvány megfékezése érdekében – írja a Mirror.

Az influenza járvány ellen védelmet nyújthat a védőoltás

Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az influenzavírusnak négy típusa van (A, B, C és D). Az A és B influenza pedig minden télen szezonális járványokat okoz. A domináns törzsek a H1N1 és a H3N2 (mindkettő influenza A) és az influenza B. Ez a három törzs szerepel az idei influenzavakcinában. Az influenza azonban gyorsan mutálódik, és ezek a mutációk előnyt jelenthetnek a vírusnak az oltásokkal szemben.

Az H3N2-es törzs az ősz folyamán vált dominánssá Nagy-Britanniában. A novemberben begyűjtött influenzaminták mintegy 90 százaléka ehhez a variánshoz köthető, amely a kutatások szerint gyorsabban terjed és hajlamosabb a mutációra, mint más típusok. A szakemberek rámutattak:

mivel ez a variáns ritkán jelent meg az előző években, az általános immunitás alacsonyabb vele szemben – ami megmagyarázza a robbanásszerű terjedést.

Az NHS friss adatai szerint egyetlen hét alatt 55 százalékkal nőtt az influenzás esetek száma, ami ebben az időszakban példátlan. A „szuperinfluenza” néven is emlegetett A H3N2/K egyes betegeknél hosszabb ideig tartó, súlyosabb tüneteket okozhat és a teljes felépülés az egészséges felnőtteknél egy hétig is eltarthat.

A szezonális influenzaoltás ugyanakkor jelentős védelmet nyújt a variánssal szemben – erre a brit egészségbiztonsági hivatal, a UKHSA adatai is rámutatnak. A tünetek a megszokott influenzás panaszokkal egyeznek:

hirtelen magas láz, fáradtság, végtagfájdalmak, száraz köhögés, torokfájás, fejfájás, alvászavar, étvágytalanság, hányinger és hasmenés.

A brit egészségügyi hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a tüneteket tapasztalók viseljenek arcmaszkot nyilvános helyeken, hogy mérsékeljék a vírus további terjedését.