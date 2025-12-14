Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ukrajna

Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

Olvasta már?

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

Szijjártó Péter

Fontos döntést hozott az Air China: Budapest–Peking között bővül a légi összeköttetés

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter közlése szerint az Air China a jövő tavasztól napi rendszerességgel közlekedtet közvetlen járatokat Budapest és Peking között, ami tovább erősítheti a magyar–kínai turisztikai és gazdasági kapcsolatokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterBudapestKína

„A magyar-kínai együttműködésből hazánk nagyon sokat profitált az elmúlt években, különösen igaz ez a turizmus területére. Az idei esztendőben el fogja érni a negyedmilliót a Magyarországra látogató kínai turisták száma, akik mintegy 600 ezer vendégéjszakát töltenek el Magyarországon az idei esztendőben”– kezdte közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter bejelentette az Air China döntését
Szijjártó Péter bejelentette az Air China döntését
Fotó: AFP

„A nagyon magas és aktív turisztikai forgalomnak az alapját az adja, hogy Budapestről hét nagy kínai várost is közvetlen légijárattal lehet elérni. 

Budapest és Peking között az Air China heti négy járatot üzemeltet, most azonban az a döntés született, hogy az Air China jövő tavaszkor napi rendszerességűvé teszi Budapest legényjáratait, ami azt jelenti, hogy Budapest lesz a negyedik olyan főváros az Európai Unióban, amelynek napi járata lesz a kínai fővárosnak

 – tette hozzá. 

„Magyarország és Kína együttműködéséből hazánk sokat profitált, nagyon fontos összeköttetések egyre sűrűbbek legyenek, mert ez a szoros együttműködésnek az alapfeltétele. Jó hír tehát Budapest negyedik európai uniós főváros egy tavasztól napi közvetlen légi összeköttetéssel fog rendelkezni” – zárta.

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során
Amerikai küldöttekkel egyeztet Zelenszkij – közel a háborút lezáró alku?
Hatan meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!