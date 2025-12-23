A tüntetők hétfőn Molotov-koktélokat dobtak a miniszterelnök, Edi Rama irodáját is magában foglaló kormányépületre, és a kormány lemondását követelték, miután az ügyészek korrupció vádjával indítottak eljárást a miniszterelnök-helyettes ellen. A rohamrendőrség védte a kormányépületet, de nem szorította vissza a tüntetőket – számolt be az eseményről a Reuters.

Edi Rama Albánia miniszterelnöke

Fotó: AFP

Az albániai politikai feszültségek az elmúlt hetekben fokozódtak, miután vádakat emeltek Belinda Balluku miniszterelnök-helyettes ellen.

Több tisztviselővel és magáncéggel együtt azzal vádolják, hogy állami forrásokat használt fel egyes cégek előnyben részesítésére nagy infrastrukturális projektekben. A miniszterelnök-helyettes a múlt hónapban a parlamentben „rágalmazásnak, féligazságoknak és hazugságoknak” nevezte a vádakat, és kijelentette, hogy teljes mértékben együttműködik az igazságszolgáltatással.

A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel megbízott Különleges Ügyészség arra kérte a parlamentet, hogy a héten szüntesse meg Balluku mentességét és engedélyezze letartóztatását.

Nem világos, hogy a Rama kormánypártja által alkotott többség a parlamentben mikor fog erről szavazni.