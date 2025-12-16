Minden emailünket figyelik, bármikor kémprogramot telepíthetnek a gépünkre!

A bajor belügyminiszter, Joachim Herrmann kihangsúlyozta a sajtótájékoztatón, hogy ez alkalommal nem külföldi titkosszolgálatok, például a CIA figyelmeztette őket a készülő terrortámadásra, hanem az Alkotmányvédelmi Hivatal és a rendőrség egy közös akció keretében vett őrizetbe egy egyiptomi, egy szír és három marokkói férfit.

Az NSA és az Alkotmányvédelmi Hivatal figyeli a terrorgyanús személyeket

Az Alkotmányvédelmi Hivatal titkos házkutatást is tart terrorgyanú esetében

A gyanúsítottakat már egy ideje figyelte a hatóság. A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal már régóta figyeli az olyan mecseteket, ahol radikális gondolatokat próbálnak beültetni az odalátogató hívek fejébe. Sok esetben a mecsetek Pakisztánból, Egyiptomból és más államokból hívnak meg sejkeket, akik előadásokat tartanak, prédikálnak és levezetik a pénteki nagy imákat. A hivatal sikeresen alkalmaz „téglákat” olyan muszlimokat, akik nem értenek egyet a szalafista/wahabita tanokkal és hajlandóak jelenteni az ilyen tendenciákat az alkotmányvédelem munkatársainak. Külön ügyosztály foglalkozik a politikai és vallási motivációjú bűncselekményekkel. Ebben az esetben kiderült, hogy az egyiptomi férfi radikalizálta huszonéves társait a mecsetben. A jelentések alapján az elemzők eldöntik, hogy érdemes-e egy személlyel alaposabban is foglalkozni, például távollétében átkutatni a lakását, figyelni a postáját, chatelését, e-mail-forgalmát és lehallgatni a telefonját. Indokolt esetben élőerős megfigyelést is alkalmaznak a titkosszolgálatok. Értelemszerűen ezekhez bírói végzés kell, amelyet csak megalapozott gyanú esetén adnak ki. Amennyiben a célszemélynél a gyanú kézen fogható lesz, akkor elkezdődhet a vele érintkező személyek megfigyelése is. A megfigyeltek/lehallgatottak körét, amennyiben indokolt, folyamatosan bővíthetik. Ha a célszemély más terrorgyanús személyekkel chatel a neten, akkor nemcsak azokat fogják megfigyelni, hanem azokat a személyeket, akik velük is érintkeznek. Ezt hívják metaadatgyűjtésnek. Egy személyből kiindulva eljuthatnak több száz vagy akár több ezer ember telefonszámához, chatbeszélgetéshez, Facebook- és Instagram-posztjaihoz. Algoritmusok segítségével szűrik ki azokat, akiknél szintén fennáll a lehetősége, hogy veszélyeztetők vagy már konkrét terveket szőnek egy merénylet kivitelezésére.