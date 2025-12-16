Minden emailünket figyelik, bármikor kémprogramot telepíthetnek a gépünkre!

A bajor belügyminiszter, Joachim Herrmann kihangsúlyozta a sajtótájékoztatón, hogy ez alkalommal nem külföldi titkosszolgálatok, például a CIA figyelmeztette őket a készülő terrortámadásra, hanem az Alkotmányvédelmi Hivatal és a rendőrség egy közös akció keretében vett őrizetbe egy egyiptomi, egy szír és három marokkói férfit.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal titkos házkutatást is tart terrorgyanú esetében
A gyanúsítottakat már egy ideje figyelte a hatóság. A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal már régóta figyeli az olyan mecseteket, ahol radikális gondolatokat próbálnak beültetni az odalátogató hívek fejébe. Sok esetben a mecsetek Pakisztánból, Egyiptomból és más államokból hívnak meg sejkeket, akik előadásokat tartanak, prédikálnak és levezetik a pénteki nagy imákat. A hivatal sikeresen alkalmaz „téglákat” olyan muszlimokat, akik nem értenek egyet a szalafista/wahabita tanokkal és hajlandóak jelenteni az ilyen tendenciákat az alkotmányvédelem munkatársainak. Külön ügyosztály foglalkozik a politikai és vallási motivációjú bűncselekményekkel. Ebben az esetben kiderült, hogy az egyiptomi férfi radikalizálta huszonéves társait a mecsetben. A jelentések alapján az elemzők eldöntik, hogy érdemes-e egy személlyel alaposabban is foglalkozni, például távollétében átkutatni a lakását, figyelni a postáját, chatelését, e-mail-forgalmát és lehallgatni a telefonját. Indokolt esetben élőerős megfigyelést is alkalmaznak a titkosszolgálatok. Értelemszerűen ezekhez bírói végzés kell, amelyet csak megalapozott gyanú esetén adnak ki. Amennyiben a célszemélynél a gyanú kézen fogható lesz, akkor elkezdődhet a vele érintkező személyek megfigyelése is. A megfigyeltek/lehallgatottak körét, amennyiben indokolt, folyamatosan bővíthetik. Ha a célszemély más terrorgyanús személyekkel chatel a neten, akkor nemcsak azokat fogják megfigyelni, hanem azokat a személyeket, akik velük is érintkeznek. Ezt hívják metaadatgyűjtésnek. Egy személyből kiindulva eljuthatnak több száz vagy akár több ezer ember telefonszámához, chatbeszélgetéshez, Facebook- és Instagram-posztjaihoz. Algoritmusok segítségével szűrik ki azokat, akiknél szintén fennáll a lehetősége, hogy veszélyeztetők vagy már konkrét terveket szőnek egy merénylet kivitelezésére.
Az elküldött gmailed először mindig Hawaiira megy
A szakszolgálatok gyakran kérik külföldi partnerek segítségét is. Ott van például a gmail-szolgáltatás. Az összes e-mail, amelyeket mi is naponta elküldünk, átfutnak az NSA (National Security Agency) Hawaiin található központjának számítógépein. Ez csupán századmásodperceket vesz igénybe, ám itt is keresőszavak alapján folyik az ellenőrzés. A semtex (robbanóanyag), weapon (fegyver), AK 47 (Kalasnyikov), iszlám, Allah, emír, attack (támadás), infidel (hitetlen) és hasonló kifejezések miatt egy e-mail azonnal gyanús lesz és elmentik. Szinte azonnal utánanéznek a rendszerben, hogy a feladóról van-e rendőri vagy titkosszolgálati jelentés bárhol a világon. Értelemszerűen ugyanezt teszik a címzettel. Az IP-cím alapján beazonosítják a számítógépeket és adott esetben kémprogramot telepítenek rá. Ennek segítségével megnézhetik a gépen található összes adatot. Vannak olyan kémprogramok is, hogyha a célszemély ír valamit a laptopján, azt az NSA munkatársa valós időben megfigyelheti saját képernyőjén. Más kémprogramok pedig azonnal feltelepülnek azoknak a gépére is, akik a célszemélytől e-mail kapnak vagy chatelnek vele.
Chatelés buktatta le a magyar fiatalokat is
Így buktak le a magyar fiatalok is, akik az Iszlám Állam nevű terrorszervezet nevében akartak merényleteket végrehajtani. Ott is feltűnt egy partnerszolgálatnak, hogy csőbombákról és gázolásos merényletekről töltöttek le videókat és leírásokat. A megfigyelés alatt kiderült, hogy rendszeresen látogatták az Iszlám Államhoz köthető weboldalakat és chateltek a terrorszervezet toborzóival. Ilyen esetekben a CIA vagy az NSA értesíti az adott állam titkosszolgálatát, hogy valaki merényletre készül. Ilyenkor a szakszolgálat eldöntheti, hogy folytatja a megfigyelést, vagy ha akut fennáll a merénylet veszélye, akkor kommandósok segítségével őrizetbe veszik a gyanúsítottat. Ezek a szerencsés esetek, mert a hatóság időben tudott lépni. A legveszélyesebbek a „magányos farkasok”, akik senkivel nem érintkeznek, nem lépnek be a közösségi média felületeire, hanem a maguk belső világából táplálkoznak és készülnek egy merényletre. A legtöbb ilyen típusú terroristáról nincsenek rendőrségi riportok, mivel büntetlen előéletűek, teljesen a radar alatt vannak, egészen a támadás kivitelezéséig. Hasonlóan alakult ez Bondi Beach-en, Sydney-ben is. A pakisztáni apa-fia terrorpáros 16 embert gyilkolt le a Hanuka ünnepen. A rendőrség nem tudott a készülő merényletről.
Nyugat-Európában a liberális politika is az oka, hogy rengeteg támadás történt. Sok esetben a hatóságok tudták, hogy egy radikálisról van szó, de nem toloncolták ki az országból. Németországban több ezer ilyen úgynevezett veszélyeztető van, akik bármikor elhatározhatják, hogy merényletet hajtanak végre.