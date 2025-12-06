Washington figyelmeztet: A civilizációs megsemmisülés felé halad Európa

Az Egyesült Államok stratégiáját mindenek felett az motiválja, ami Amerika számára előnyös – áll a Fehér Ház által közzétett 33 oldalas dokumentumban, amely Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta az első hivatalos kinyilatkoztatása az ország nemzetbiztonsági stratégiájának. Washingtonban a Joe Biden által meghatározott elképzelés inkább a külföldi szövetségek újraélesztését tartotta szem előtt. „A korábbi stratégiák nem voltak tekintettel az Egyesült Államok legfontosabb érdekeire, és más országok védelmének terhét az amerikai lakosság vállára helyezték. Vége azoknak az időknek, amikor az Egyesült Államok Atlaszként az egész világrendre felügyelt. Most már Amerika az első” – olvasható a szövegben.

Washington azonban komoly figyelmeztetést küldött Európának is

Fotó: AFP

A dokumentumban Amerika egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy „ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal”.

Washinton Európát is figyelmezteti

Míg a korábbi demokrata vezetés alatt Washington gyakran asszisztált a brüsszeli központosítási törekvésekhez, a mostani irányvonal éles kritikával illeti az Európai Unió tevékenységét, amelyet a politikai szabadság és a nemzeti szuverenitás aláásójaként azonosít.

A dokumentum legsúlyosabb megállapítása szerint Európa gazdasági problémái eltörpülnek a valós veszély, a „civilizációs eltörlés” és a teljes kulturális felbomlás mellett

– mutat rá a Politico brüsszeli hírportál.

Washington szerint az európai politikusoknak irreális elvárásaik vannak az ukrajnai békével kapcsolatban. Számos országban ingatag kisebbségi kormány van hatalmon, közülük többen lábbal tiporják a demokrácia alapelveit, hogy visszaszorítsák az ellenzéket. Az európaiak nagy többsége békére vágyik, de ez a törekvés a politikájukban alig tükröződik.

Az Egyesült Államok régi európai szövetségeseiről úgy vélték a dokumentumban, hogy nemcsak gazdasági, hanem egzisztenciális válsággal is szembe kell nézniük.

A gazdaság stagnálását Európában a civilizációs megsemmisülés egyre valósabb és egyre határozottabb kilátása árnyékolja be – állt a dokumentumban.