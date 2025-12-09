Amerika gyors választ akar, Zelenszkij nehéz döntés előtt

A lap szerint hetek óta tartó egyeztetések után az ukrán tárgyalók továbbra is úgy látják, hogy az amerikai terv több eleme Moszkvának kedvez, és Washington sokkal nagyobb nyomást gyakorol Zelenszkijre, mint a Kreml vezetőjére, Vlagyimir Putyinra.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: TOM BRENNER / AFP)

Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő ezt tagadta, és azt mondta, az Egyesült Államok Putyint is arra igyekszik rávenni, hogy puhítson a követelésein – írja az RBC Ukraine.

A terv fő pontjai, és változások a moszkvai találkozó után

A lap szerint a tárgyalások két kérdés körül zajlanak:

– Oroszország követeli, hogy Ukrajna adja fel teljes Donbaszt, beleértve azokat a területeket is, amelyeket jelenleg nem tart orosz ellenőrzés alatt;

– Ukrajna megbízható amerikai biztonsági garanciákat akar a jövőbeni orosz agresszió megelőzése érdekében.

Egy ukrán tisztviselő szerint az amerikai javaslat Kijev szempontjából kedvezőtlenebb lett azt követően, hogy Trump tanácsadói, Steve Witkoff és Jared Kushner december 2-án ötórás megbeszélést folytattak Putyinnal.

December 6-án, szombaton, Zelenszkij tanácsadói valamint Witkoff és Kushner háromnapos tárgyalása után egy telefonhívásra került sor.

Az Axios forrása szerint Trump tanácsadói a kétórás beszélgetés során egyértelmű igent szerettek volna hallani Zelenszkijtől, miközben bemutatták a tervet.

Úgy éreztük, az USA különböző módokon próbálta ránk erőltetni az orosz szándékot, hogy egész Donbaszt elvigyék, és azt akarták, hogy Zelenszkij ezt telefonon fogadja el

– fogalmazott az ukrán tisztviselő.

Zelenszkij ugyanakkor a hívás során azt mondta, csak egy órával korábban kapta meg az amerikai tervet, és még nem volt lehetősége elolvasni. (Ez magyarázza az amerikai elnök előző esti negatív reakcióját arra, hogy Zelenszkij nem értékelte a dokumentumot.)

⚡️The US is pushing Ukraine to surrender territory quickly, but Zelensky is reportedly unwilling to make peace concessions without resolving key details first



Source:AFP pic.twitter.com/xwKmQnca9c — S2FUncensored (@S2FUncensored) December 8, 2025

Egy amerikai tisztviselő ezt furcsának nevezte, mondván: a frissített javaslatot már előző nap megküldték. Az ukrán tisztviselő azt pontosította, hogy egyes dokumentumok valóban korábban érkeztek, mások viszont közvetlenül a hívás előtt.

Azt is elmondta, hogy az amerikai javaslat szigorúbb feltételeket tartalmaz, mint a korábbi változatok, különösen a területi kérdések és a zaporizzsjai atomerőmű feletti ellenőrzés kapcsán. Emellett a dokumentum továbbra sem rendez több alapvető kérdést a biztonsági garanciákkal kapcsolatban.

„Komoly területi kérdések vannak, amelyeket még részletesebben kell tisztázni: ki mit irányít, ki hol marad, ki vonul vissza, és ha Ukrajna visszavonul az érintkezési vonaltól, miként biztosítható, hogy Oroszország is megteszi ugyanezt, és nem folytatja a harcokat” – mondta a forrás az Axiosnak.