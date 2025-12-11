Amerika lefoglalt egy olajszállító hajót – videó

Az Egyesült Államok katonai akció keretében foglalt le egy olajszállító tartályhajót Venezuála partjaitól nem messze. Az elmúlt néhány hétben Amerika fokozta a nyomást a dél-amerikai országgal szemben, Donald Trump elnök szerint a mostani akcióban egy szankcionált olajat szállító hajót foglaltak le – írja a BBC.

Amerika fokozza a nyomást Venezuelával szemben

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

„Most foglaltunk le egy tankert Venezuela partjainál – egy hatalmas tankert, nagyon nagyot, valójában a legnagyobbat, amelyet valaha lefoglaltak” – mondta Trump az újságíróknak a Fehér Házban.

Pam Bondi főügyész a lefoglalásról készült videófelvétel közzétételekor a hajót „egy nyersolaj-szállító tartályhajóként” jellemezte, amelyet „Venezuelából és Iránból származó szankcionált olaj szállítására használtak”.

Caracas gyorsan elítélte az akciót, „nemzetközi kalózkodásnak” nevezve. Korábban Nicolás Maduro

elnök kijelentette, hogy Venezuela soha nem lesz „olajgyarmat”.

A Trump-adminisztráció kábítószer-kereskedelemmel vádolja Venezuelát az Egyesült Államokba, és az elmúlt hónapokban fokozta erőfeszítéseit Maduro elnök elszigetelésére.

Venezuela – amely a világ legnagyobb bizonyított olajkészleteinek ad otthont – viszont azzal vádolta Washingtont, hogy el akarja lopni az erőforrásait.

A Brent nyersolaj ára szerdán kissé emelkedett, mivel a lefoglalás híre rövid távú ellátási aggodalmakat keltett. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a lépés veszélyeztetheti a szállítókat és tovább zavarhatja Venezuela olajexportját.

Egy magas rangú katonai tisztviselő a CBS-nek elmondta, hogy a műveletben használt helikopterek a USS Gerald Fordról, a világ legnagyobb repülőgép-hordozójáról indultak, amelyet a múlt hónapban küldtek a Karib-térségbe.

Két helikopter, 10 parti őrség tag és 10 tengerészgyalogos, valamint különleges erők vettek részt benne.

A források szerint Pete Hegseth hadügyminiszter tudott a műveletről, és a Trump-adminisztráció pedig további hasonló akciókat fontolgat.