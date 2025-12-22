A kivándorlást fontolgatja a brit zsidók többsége

Súlyos vádirat a brit belpolitika és közbiztonság elmúlt éveiről az a kutatás, amelyet a Campaign Against Antisemitism (CAAS) nevű szervezet hozott nyilvánosságra. A számok megdöbbentőek, és egyértelműen jelzik, hogy az antiszemitizmus miatt Nagy-Britanniában a társadalmi együttélés alapjai rendültek meg.

Tragikus következményekkel jár az antiszemitizmus Nagy-Britanniában, a zsidók már nem érzik biztonságban magukat a szigetországban (Fotó: AFP)

A felmérés szerint a brit zsidók 61 százaléka fontolgatja, hogy végleg elhagyja az országot és külföldre költözik – ez az arány tavaly még „csupán” 50 százalék volt. Még riasztóbb adat, hogy a megkérdezettek 51 százaléka nyilatkozott úgy: nem hiszi, hogy van még hosszú távú jövője a szigetországban. Ez a mutató drasztikusan, 37 százalékról ugrott meg az elmúlt év során – sorolja a megdöbbentő számokat a The Telegraph brit napilap.

Nem alaptalan az antiszemitizmus miatti félelem

A félelem és a bizonytalanság nem alaptalan. A felmérést novemberben készítették, mindössze néhány héttel azután, hogy Manchesterben, a Heaton Park zsinagógánál jóm kippur ünnepén brutális antiszemita támadás történt, amely két ember életét követelte. A tragédia, valamint az október 7-i izraeli eseményeket követő globális feszültség soha nem látott szintre emelte az antiszemitizmust a brit utcákon.

A zsidó közösség két egymást követő kormányt, valamint a tehetetlen rendőri vezetést és az ügyészséget okolja a szélsőséges antiszemitizmus robbanásszerű terjedéséért – fogalmazott a CAAS szóvivője.

A brit hatóságok hozzáállását a szervezet az „intézményi gyávaság” és a „kettős mérce” kifejezésekkel írta le. Miközben a törvénytisztelő állampolgárokkal szemben gyakran szigorúan lépnek fel, a szélsőségesekkel szembeni „megbékítési politika” katasztrofális következményekkel járt: többeket meggyilkoltak az iszlamisták, a fiatalok körében terjed a radikalizáció, a bűnüldözés pedig láthatóan nem tud felnőni a feladathoz.

A brit zsidók közel 83 százaléka úgy véli: a rendőrség nem tesz eleget a védelmük érdekében – derül ki a felmérésből.

A statisztikák mögött emberi sorsok és tragédiák húzódnak meg. Yoni Finlay, akit meglőttek, amikor több társával együtt igyekezett eltorlaszolni a zsinagóga ajtaját a manchesteri antiszemita terrortámadás során, most azt fontolgatja, hogy családjával együtt Izraelbe menekül.

Olyan nehéz felismerni ezt az országot, ez már nem a régi Nagy-Britannia

– nyilatkozta keserűen Finlay, utalva a mindennapos palesztin-párti vonulásokra és az Izrael-ellenességgel összemosott nyílt zsidógyűlöletre.