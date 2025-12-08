Olaszország szigorúbb fellépésre készül az antiszemitizmus ellen

A római parlamenthez benyújtott törvényjavaslat hat cikkelyből áll, és a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) definícióját veszi alapul az antiszemitizmus meghatározásához. Eszerint az antiszemitizmus „a zsidókról alkotott sajátos felfogás, amely gyűlöletként nyilvánulhat meg szavakban, írásokban, képekben, tettekben és sztereotípiákban, vagy Izrael Állam mint zsidó közösség ellen irányul”. A definíció beemelése a törvénybe azt jelzi, hogy Olaszország világos és konkrét keretet kíván adni a gyűlöletellenes szabályozásnak – számolt be róla az ExxPress.

Az olasz parlament új törvénytervezetet vitat meg az antiszemitizmus elleni küzdelem megerősítésére Fotó: AFP

A javaslat hangsúlyozza a megelőző intézkedések szerepét az iskolákban és egyetemeken. A tervezet szerint minden felsőoktatási intézménynek ki kell neveznie egy felelőst, aki nyomon követi és felülvizsgálja az antiszemitizmus elleni programok és szabályok hatékonyságát.

Ezzel az oktatási szféra szereplőit közvetlenül bevonják az antiszemitizmus elleni küzdelembe, és biztosítják, hogy a gyűlölet megjelenése ne maradjon következmények nélkül.

Az online térben terjedő antiszemita tartalmak kezelésére az államnak szintén hatékony eszközöket kell biztosítania. A törvénytervezet előírja, hogy a kormány kezdeményezze az ilyen jellegű tartalmak visszaszorítását, így az internetes platformokon is szigorúbban lépnének fel a gyűlöletbeszéddel szemben. Ezzel párhuzamosan további két törvényjavaslatot is benyújtottak. A kormányzó Liga párt javaslata

adatbázist hozna létre az antiszemita incidensekről,

bevezetne szankciókat az online gyűlöletbeszéd ellen,

és lehetővé tenné bizonyos tüntetések betiltását, amennyiben azok antiszemita üzenetek terjesztésének kockázatát hordozzák.

A Liga szövetségese, a Forza Italia, hasonló tartalmú törvényjavaslatot nyújtott be, így a két párt együttesen kívánja erősíteni a jogi kereteket.

Az ellenzéki kezdeményezés mögött az áll, hogy a politikai és társadalmi élet minden szintjén fokozott figyelmet fordítsanak az antiszemitizmus visszaszorítására. A tervezet egyaránt hangsúlyozza a prevenció és a szankciók szerepét, jelezve, hogy Olaszország nemcsak a már megtörtént incidensekre reagálna, hanem aktívan kíván fellépni a gyűlölet kialakulása ellen is.