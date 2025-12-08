Olaszország szigorúbb fellépésre készül az antiszemitizmus ellen

A római parlamenthez benyújtott törvényjavaslat hat cikkelyből áll, és a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) definícióját veszi alapul az antiszemitizmus meghatározásához. Eszerint az antiszemitizmus „a zsidókról alkotott sajátos felfogás, amely gyűlöletként nyilvánulhat meg szavakban, írásokban, képekben, tettekben és sztereotípiákban, vagy Izrael Állam mint zsidó közösség ellen irányul”. A definíció beemelése a törvénybe azt jelzi, hogy Olaszország világos és konkrét keretet kíván adni a gyűlöletellenes szabályozásnak – számolt be róla az ExxPress.
A javaslat hangsúlyozza a megelőző intézkedések szerepét az iskolákban és egyetemeken. A tervezet szerint minden felsőoktatási intézménynek ki kell neveznie egy felelőst, aki nyomon követi és felülvizsgálja az antiszemitizmus elleni programok és szabályok hatékonyságát.
Ezzel az oktatási szféra szereplőit közvetlenül bevonják az antiszemitizmus elleni küzdelembe, és biztosítják, hogy a gyűlölet megjelenése ne maradjon következmények nélkül.
Az online térben terjedő antiszemita tartalmak kezelésére az államnak szintén hatékony eszközöket kell biztosítania. A törvénytervezet előírja, hogy a kormány kezdeményezze az ilyen jellegű tartalmak visszaszorítását, így az internetes platformokon is szigorúbban lépnének fel a gyűlöletbeszéddel szemben. Ezzel párhuzamosan további két törvényjavaslatot is benyújtottak. A kormányzó Liga párt javaslata
- adatbázist hozna létre az antiszemita incidensekről,
- bevezetne szankciókat az online gyűlöletbeszéd ellen,
- és lehetővé tenné bizonyos tüntetések betiltását, amennyiben azok antiszemita üzenetek terjesztésének kockázatát hordozzák.
A Liga szövetségese, a Forza Italia, hasonló tartalmú törvényjavaslatot nyújtott be, így a két párt együttesen kívánja erősíteni a jogi kereteket.
Az ellenzéki kezdeményezés mögött az áll, hogy a politikai és társadalmi élet minden szintjén fokozott figyelmet fordítsanak az antiszemitizmus visszaszorítására. A tervezet egyaránt hangsúlyozza a prevenció és a szankciók szerepét, jelezve, hogy Olaszország nemcsak a már megtörtént incidensekre reagálna, hanem aktívan kíván fellépni a gyűlölet kialakulása ellen is.
Az antiszemitizmus fellendülése a nyugati világban sokkoló
Az elmúlt években a Nyugatot elárasztó antiszemita hullám döbbenetes mértékben idézi fel a kontinens legsötétebb korszakait.
A legfrissebb jelenségek arra utalnak: Európa több pontján ismét képtelenek garantálni a zsidó közösségek alapvető biztonságát és polgári jogait – ez pedig történelmi tragédiák kísérteties árnyékát vetíti a jelenünkre.
Egy hete arról is írtunk, hogy az Egyesült Királyságban kirívóan gyors ütemben nőtt az antiszemita incidensek száma: míg 2023-ban 1500 esetet regisztráltak, ez a szám mára meghaladta a 4300-at – és az emelkedés folyamatos. A tel-avivi sportcsapat szurkolóinak nemrégiben elrendelt kitiltása egy angliai mérkőzésről, állítólag „a saját biztonságuk érdekében”, sokak szerint valójában annak nyílt beismerése, hogy a brit hatóságok már nem tudják megvédeni a zsidó embereket.
Az antiszemitizmus már az Eurovíziós Dalfesztivált is elérte
Nemrég arról is írtunk, hogy az Európai Műsorszórók Uniója (EBU) átfogó reformot jelentett be az Eurovíziós Dalfesztivál szavazási és promóciós rendszerében, miután az idei, Bázelben rendezett versenyt komoly viták és politikai feszültségek kísérték. A 2026-os, bécsi döntő előtt életbe lépő változtatásokat sokan Izrael rendkívül erős – és több ország szerint gyanús – közönségszavazási eredményeire adott reakcióként értelmezik. A döntés különösen érzékeny időszakban született, hisz Európa több országában újra erősödik az antiszemitizmus.