Megtiltanák a karácsonyt – sokkoló botrány robbant Ausztriában

Szintet léptek az európai keresztény kultúra elleni támadások. Már nem csupán fizikai fenyegetettségről van szó, hanem a lelkekért, különösen a fiatal generációk gondolkodásmódjáért folytatott küzdelemről. A szomszédos Ausztria, amely sokáig az integráció laboratóriumának hitte magát, most a valóság kijózanító pofonjával kénytelen szembesülni, miután kiderült, hogy muszlim influenszerek nyílt bojkottot hirdettek a karácsony ellen – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria integrációs minisztere, Claudia Plakolm is bírálja a jelenséget (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A módszer lényege, hogy a fiatalok által leginkább használt platformokon terjesztik a szegregáció üzenetét. Üzeneteikben kategorikusan kijelentik, hogy egy igazhitű muszlimnak „nincs mit ünnepelnie” ilyenkor, sőt, a karácsonyi vásárok látogatása is bűnnek (haram) számít. Az egyik legelterjedtebb manipulatív üzenetük így szól:

Nem minden, ami szépnek tűnik, visz közelebb Allahhoz. És nem minden szokás, ami melegséget áraszt, tesz jót a szívednek.

Ez a fajta érzelmi zsarolás kifejezetten arra irányul, hogy bűntudatot keltsen azokban a fiatalokban, akik egyszerűen csak részt szeretnének venni az osztrák társadalom közösségi élményeiben, élvezni a fényeket, a forralt bor illatát vagy a közös ünneplést osztálytársaikkal.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Claudia Plakolm, az Osztrák Néppárt (ÖVP) integrációs minisztere is megszólalt az ügyben, éles szavakkal bírálva a jelenséget. A tárcavezető figyelmeztetett: a radikálisok ezzel a propagandával gyakorlatilag megfosztják a fiatalokat az integráció lehetőségétől. Bécsben mostanra kezdik felismerni, hogy a „párhuzamos társadalmak” nem csupán földrajzi elkülönülést jelentenek a nagyvárosok gettósodó negyedeiben, hanem

mentális falakat is, amelyeket a radikális iszlám épít ki tudatosan.

A miniszter álláspontja szerint ezek az influenszerek szándékosan dolgoznak a társadalmi szakadékok mélyítésén. Amikor egy fiatalt eltiltanak attól, hogy részt vegyen a befogadó ország legalapvetőbb kulturális eseményein, azzal gyakorlatilag kizárják őt a közéletből. Ez a fajta elszigetelődés pedig egyenes út a radikalizálódáshoz, hiszen a fiatalok így csak a saját, zárt közösségükön belül kereshetnek identitást, ahol könnyen a szélsőséges eszmék hálójába kerülhetnek.