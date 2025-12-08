Autók között teperték le a férfit az emberrablók + videó

Ukrajnában továbbra is óriási emberhiány uralkodik a fronton, amit a vezetés az erőszakos sorozásokkal próbál orvosolni. A legújabb videón az látható, ahogy Kijevben, egy forgalmas út közepén tepernek le az emberrablók egy férfit.

Az emberrablók továbbra is dolgoznak

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételeket az egyik arra járó autós készítette, aki azonban láthatólag félt az emberrablók esetleges bosszújától, így több alkalommal is elrejtette telefonját.

A szerencsétlenül járt férfit éppen a jármű mellett próbálja földre vinni az egyik egyenruhás, eközben pedig többször is a kamerázó férfi autójának csapódnak. Egy ponton a felvételt készítő férfi rádudál az emberrablókra, akik válaszul jelzik neki, hogy haladjon tovább.

A jelenet sajnos nem egyedi esetet mutat, hiszen Ukrajnában óriási emberhiány uralkodik a fronton, így az országban szinte már nincs olyan régió, ahol ne jelentek volna meg az egyenruhások.

Az emberrablók szabad kezet kaptak

Az ukrán társadalomban hatalmas a feszültség az erőszakos mozgósítások miatt is. Nem ritkák azok a videók sem, amin az emberrablók rátámadnak azokra a civilekre, akik megpróbálják a jogsértéséket videóra venni.

Emiatt az ukrán kormányzat korábban kötelező testkamera viselést írt elő az emberrablóknak, azonban ez a mai napig nem valósult meg.

A mozgósítások kapcsán pedig már az ukrán civil szervezetek is jelezték, hogy azok túlmennek a jogi határokon. A hatályos törvények értelmében ugyanis erőszakot semmilyen formában nem alkalmazhatnának az egyenruhások, ám ahogy azt a fenti példa is mutatja, ez nem riasztja el őket attól, hogy fizikailag bántalmazzák a civileket.

Amint arról korábban beszámoltunk,

a kárpátaljai magyar családapa, Sebestyén József életét követelte az ukrán kényszersorozás. Nővére, Sebestyén Márta a napokban a DPK háborúellenes rendezvényén idézte fel testvére sorsát, személyes történetével megrendítve a hallgatóságot.

Mint mondta, József születése is csodának számított, életét pedig tragikus sors kísérte: a mosolygós kisgyerekből lett vállalkozó a hírhedt TCK-s kényszersorozás áldozata lett, elrabolták és életét vesztette. Márta beszélt a család fájdalmáról és a hiány feldolgozhatatlanságáról, ugyanakkor köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért és mindazoknak, akik emléket állítottak Józsefnek.