Autók között teperték le a férfit az emberrablók + videó

Ukrajnában továbbra is óriási emberhiány uralkodik a fronton, amit a vezetés az erőszakos sorozásokkal próbál orvosolni. A legújabb videón az látható, ahogy Kijevben, egy forgalmas út közepén tepernek le az emberrablók egy férfit.
A felvételeket az egyik arra járó autós készítette, aki azonban láthatólag félt az emberrablók esetleges bosszújától, így több alkalommal is elrejtette telefonját.
A szerencsétlenül járt férfit éppen a jármű mellett próbálja földre vinni az egyik egyenruhás, eközben pedig többször is a kamerázó férfi autójának csapódnak. Egy ponton a felvételt készítő férfi rádudál az emberrablókra, akik válaszul jelzik neki, hogy haladjon tovább.
A jelenet sajnos nem egyedi esetet mutat, hiszen Ukrajnában óriási emberhiány uralkodik a fronton, így az országban szinte már nincs olyan régió, ahol ne jelentek volna meg az egyenruhások.
Az emberrablók szabad kezet kaptak
Az ukrán társadalomban hatalmas a feszültség az erőszakos mozgósítások miatt is. Nem ritkák azok a videók sem, amin az emberrablók rátámadnak azokra a civilekre, akik megpróbálják a jogsértéséket videóra venni.
Emiatt az ukrán kormányzat korábban kötelező testkamera viselést írt elő az emberrablóknak, azonban ez a mai napig nem valósult meg.
A mozgósítások kapcsán pedig már az ukrán civil szervezetek is jelezték, hogy azok túlmennek a jogi határokon. A hatályos törvények értelmében ugyanis erőszakot semmilyen formában nem alkalmazhatnának az egyenruhások, ám ahogy azt a fenti példa is mutatja, ez nem riasztja el őket attól, hogy fizikailag bántalmazzák a civileket.
Amint arról korábban beszámoltunk,
a kárpátaljai magyar családapa, Sebestyén József életét követelte az ukrán kényszersorozás. Nővére, Sebestyén Márta a napokban a DPK háborúellenes rendezvényén idézte fel testvére sorsát, személyes történetével megrendítve a hallgatóságot.
Mint mondta, József születése is csodának számított, életét pedig tragikus sors kísérte: a mosolygós kisgyerekből lett vállalkozó a hírhedt TCK-s kényszersorozás áldozata lett, elrabolták és életét vesztette. Márta beszélt a család fájdalmáról és a hiány feldolgozhatatlanságáról, ugyanakkor köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért és mindazoknak, akik emléket állítottak Józsefnek.
– József születése már maga volt a csoda. Úgy volt, hogy nem marad életben, mert az orvosok már lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig, és a sors fintora, hogy 45 évvel később Munkácson végeztek vele, kegyetlenül agyonverték – fogalmazott a DPK gyűlésén Sebestyén Márta.
Az öcsém élte a mindennapjait, hétköznapjait, üzemeltette a panzióját, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt, és egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták őt
– mondta el, és hozzátette:
Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként sem, ilyen fiatalon 45 évesen.
Sebestyén József testvére köszönetet mondott mindazoknak, akik kifejezték feléjük részvétüket. Mint mondta, testvére sírhelye mára zarándokhellyé vált.
És nem utolsó sorban szeretném megköszönni az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak a sok-sok segítséget, és azt, hogy nem engedték el a kezünket. Nagyon köszönjük!
– tette hozzá.