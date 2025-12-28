Az emberrablók autót mosnak – videó

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az ukrán toborzók rémtettei általában villanásnyi videókban tűnnek fel az interneten, most azonban egészen új helyzetben találta őket valaki. Egy férfi ugyanis levideózta, ahogy az emberrablók takarítják a már jól ismert kisbuszt.
Ukrajnafrontemberrabló

Egészen új helyzetben filmezte le valaki az ukrán toborzókat. Az emberrablók ezúttal nem akcióztak, egyszerűen csak eligazítást tartottak, miközben a már jól ismert kisbuszt takarították egy friss videó tanulsága szerint

Az emberrablók ezúttal csak kocsit mostak
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételeken jól láthatóan egy adag egyenruhás emberrabló áll az autómosóban, és különböző aktákat nézeget. A felvételeken ugyan nem lehet kivenni az iratok tartalmát, azonban feltehetőleg az aznapi „műveletek” részletei találhatóak rajta. Eközben egy társuk a már jól ismert kisbuszt mossa. 

A nem mindennapi jelenet láthatóan a felvétel készítőjét is meglepte, aki sorban állt az autómosóban, amikor kiszúrta az egyenruhásokat. 

Az ukránok ilyen jelenetekhez nincsenek hozzászokva, hiszen a legtöbb esetben az egyenruhások megjelenése után szinte azonnal a brutalitás szokott következni. Az egyébként éppen takarítás alatt álló kisbusz pedig a leghasznosabb fegyverük, hiszen ebbe szokták beerőszakolni azokat a férfiakat, akiket az utcán vagy éppen saját otthonukban vadásznak le. 

 

