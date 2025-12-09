Az Iszlám Állam vezetőjének családja Angliában él

Abdul Qadir Mumin három gyerekét és feleségét hagyta hátra, amikor úgy döntött, hogy Szomáliába menekül és a dzsihádnak szenteli életét. Az Iszlám Állam vezetője korábban brit állampolgár is volt, azonban radikális szónoklatai miatt már az MI5 is nyomozott utána – írja a Telegraph.

Az Iszlám Állam vezetője brit állampolgár is volt, családja pedig most is Angliában él

Fotó: SIMON MAINA / AFP

Abdul Qadir Mumin története semmiképp sem mondható átlagosnak, hiszen a férfi 2003-ban érkezett az Egyesült Királyságba, ahol aztán állampolgárságot is szerzett. Azt senki nem tudja, hogy mi volt a fordulópont életében, azonban a férfi egy idő után szélsőséges prédikációkat tartott londoni mecsetekben, ez pedig az MI5 figyelmét is felkeltette.

Eközben megházasodott és elvette Muna Abdulét, akitől egy fia és két lánya is született.

Ez azonban nem tartotta vissza Mumint, aki egy este azzal tért haza feleségéhez, hogy elmegy. Másnap a férfi el is tűnt és a hírek szerint Szomáliába menekült. A nőt sikerült megszólaltatnia a Daily Mailnek, aki elmondta: nem tartják a férfivel a kapcsolatot és nem is akarják a jövőben sem.

Három gyerekkel hagyott ott. Nem volt könnyű nekem. Még azt sem mondta, hová megy. Csak egy nap hazajött, és azt mondta, hogy elmegy. Több mint 10 éve nem láttuk és nem is hallottunk felőle. Semmi közünk hozzá. A gyerekek tudják, ki ő, de ők sem tartják vele a kapcsolatot.

– nyilatkozta a nő.

Az Iszlám Állam vezetője később aztán egy videóban feltűnt, amelyen elégette brit útlevelét. A férfi a feltételezések szerint Galgala-dombságban rejtőzik Szomália északi részén. Azok akik ismerték, vegyes véleménnyel vannak róla. Deqa, a család egyik barátja szerint Mumin nem volt jó férj, sem pedig jó apa. „Mindig az utcán volt és toborzott vagy a mecsetben szónokolt” – mondta a férfi.