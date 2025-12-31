Az ukrán toborzók tovább terrorizálják a lakosságot

Ukrajnában a toborzási gyakorlatok már nem követik a hivatalos előírásokat és egyre gyakrabban alkalmaznak durva eszközöket. Az esetekről sokszor civilek osztanak meg videófelvételeket, bizonyítékul az ukrán toborzók törvénysértő magatartásáról, amit a lakossággal szemben tanúsítanak.

Az ukrán toborzók egyre többször alkalmaznak kényszerítést, erőszakot.

Fotó: AFP

A most napvilágot látott felvételen egy egészen fiatal férfit szakítanak el társa mellől.

Egy nő próbálja útját állni a kisbuszból rájuk rontó csoportnak, mindhiába. A katonai egyenruhát viselők csoportja erőszakkal rángatja be a férfit a járműbe, majd elhajtanak a túszul ejtett polgárral.