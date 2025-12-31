Az ukrán hadsereg újra és újra bebizonyítja, hogy mindenre képes azért, hogy pótolja egyre nagyobb méreteket öltő emberveszteségeit a frontokon. Számos esetről szóltak a hírek, ahol toborzók ukrán civileket szakítanak el szeretteiktől és kényszerítik őket katonai szolgálatra. Sok esetben erőszakos, maffia módszerekkel tuszkolják be különféle járművekbe a gyanútlan férfiakat az utcáról.
Ukrajnában a toborzási gyakorlatok már nem követik a hivatalos előírásokat és egyre gyakrabban alkalmaznak durva eszközöket. Az esetekről sokszor civilek osztanak meg videófelvételeket, bizonyítékul az ukrán toborzók törvénysértő magatartásáról, amit a lakossággal szemben tanúsítanak.
A most napvilágot látott felvételen egy egészen fiatal férfit szakítanak el társa mellől.
Egy nő próbálja útját állni a kisbuszból rájuk rontó csoportnak, mindhiába. A katonai egyenruhát viselők csoportja erőszakkal rángatja be a férfit a járműbe, majd elhajtanak a túszul ejtett polgárral.
