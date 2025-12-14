Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Andrej Babis odasózott Brüsszelnek – ezt nem teszik zsebre

Babis

Andrej Babis odasózott Brüsszelnek – ezt nem teszik zsebre

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg Facebook-oldalán, amelyben Andrej Babis cseh miniszterelnök üzenetét idézi: Csehország, hasonlóan Magyarországhoz, nem kívánja finanszírozni Ukrajna háborúját, és elutasítja az európai háborús terveket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BabisBrüsszelháborúOrbán Balázs

Orbán Balázs a videóhoz ezt írta: Andrej Babis megüzente Brüsszelnek: Csehország (Magyarországhoz hasonlóan) nem fogja finanszírozni Ukrajna háborúját és az európai háborús terveket.

Orbán Balázs Andrej Babis cseh miniszterelnök üzenetét idézte
Orbán Balázs Andrej Babis cseh miniszterelnök üzenetét közvetítette (Forrás: YouTube)

A cseh miniszterelnök a videóban egyértelmű üzenetet küldött, szavai szerint: A belga miniszterelnökkel való találkozó fontos volt. Több mint egy órát voltam nála, és egyetértek vele. 

Az Európai Bizottságnak más módot kell találnia Ukrajna finanszírozására. Nekünk, Csehországnak pénzre van szükségünk, a cseh polgárok, a Cseh Köztársaság számára, és nincs pénzünk más országok számára. És az Európai Uniónak ezt másképp kell megoldania. 

Mi nem garantálunk semmit, és pénzt sem fogunk adni” – zárta gondolatait.

Németország már tavaly is nemet mondott az EU tervére
Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyon felhasználása felér egy hadüzenettel
Trump lépése mindent megváltoztathat Ukrajnában

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!