Komoly politikai következményekkel járt egy strasbourgi incidens Görögországban. Az ország fő ellenzéki pártja, a Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) szerdán hivatalosan is bejelentette: kizárta Nikos Pappas európai parlamenti képviselőt az Európai Parlamentben működő pártfrakciójából, miután a politikus bántalmazott egy újságírót. Az ügy nemcsak a párton belül, hanem a görög közéletben is jelentős visszhangot váltott ki – írja az Anadolu hírügynökség.

Újságírókra támadt a radikális baloldali képviselő Fotó: AFP

A párt közleménye szerint a döntést Sokratis Famellos pártelnök hozta meg, aki elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Hangsúlyozta:

A párt vezetése nem tűri el az erőszak semmilyen formáját, különösen akkor nem, ha az a sajtó munkatársait éri. Ennek megfelelően Pappas azonnali hatállyal elveszítette helyét a Sziriza európai parlamenti frakciójában.

A párt nem állt meg ennyinél. A közlemény megerősítette, hogy fegyelmi eljárás is indult Nikos Pappas ellen, amelynek célja a politikus teljes kizárása a párt soraiból. Ez azt jelenti, hogy a strasbourgi incidens akár Pappas pártbeli karrierjének végét is jelentheti, amennyiben a fegyelmi testület a legsúlyosabb szankció mellett dönt.

Az érintett politikus a görög médiában megszólalva elismerte a történteket.

Nyilatkozatában megerősítette, hogy Strasbourgban fizikailag bántalmazott egy újságírót, és sajnálatát fejezte ki a viselkedése miatt. Pappas ugyanakkor nem vitatta az eset tényét, ami ritka lépésnek számít a hasonló politikai botrányok esetében.

Az ügy különösen érzékenyen érinti a pártot, amely ellenzéki pártként gyakran hivatkozik a demokratikus normák, a jogállamiság és a sajtószabadság fontosságára. Egy újságíró elleni erőszakos fellépés ezért nemcsak egyéni, hanem politikai szinten is súlyos teherként nehezedik a pártra.

A fegyelmi eljárás kimenetele várhatóan a következő időszakban derül ki.

A baloldal eszköze az agresszivitás, a garázdaság és az erőszakoskodás

Mára szinte mindennapos, hogy a baloldali politikusok durva és erőszakos módon lépnek fel. Tavaly beszámoltunk róla, hogy Donáth Annát, a Momentum bukott elnökét hivatalos személy elleni erőszak vádjával idézte be az ügyészség. Emlékezetes, hogy korábban Donáth párttársát, Fekete-Győr Andrást bűnösnek mondta ki a bíróság, amiért egy tüntetésen pirotechnikai eszközt dobott a rendőrök közé. A DK-s Varju Lászlót szintén elítélte a bíróság garázdaság vétsége miatt.