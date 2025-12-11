Trump visszatámad! Tovább gyűrűzik a BBC körüli botrány

Ismét bebizonyosodott, hogy a magát a függetlenség és objektivitás mintaképeként beállító nyugati fősodratú média nem riad vissza a tények durva elferdítésétől sem, ha egy konzervatív politikus lejáratása a cél. A BBC egy belső feljegyzésben kénytelen volt elismerni, hogy „hibákat vétett” és félrevezette a nyilvánosságot, amikor Donald Trump és a neokonzervatív, ám a demokratákkal gyakran együtt szavazó Liz Cheney konfliktusáról tudósított – írja a Breitbart amerikai hírportál.

Trump nem hagyja annyiban a BBC által elkövetett manipulációkat (Fotó: AFP)

Kivégzőosztag helyett háborúellenes kritika

A botrány gyökere a tavalyi amerikai elnökválasztási kampány utolsó szakaszára nyúlik vissza. A BBC World News America műsorvezetője és Sarah Smith, a csatorna észak-amerikai szerkesztője azt a hamis képet festette a nézők elé, mintha Trump erőszakra buzdított volna. A tudósításokban azt állították: a republikánus elnökjelölt azt javasolta, hogy Cheney-t „kivégzőosztag elé kellene állítani”, sőt, fegyvereket kellene „az arcára irányítani”. A BBC narratívája szerint Trump „kicsinyes, bosszúálló és zsarnoki” módon viselkedett, aki politikai ellenfelei fizikai megsemmisítésére törekszik.

A valóság azonban, ahogy az utólagos vizsgálat is megerősítette, köszönőviszonyban sem volt ezzel a beállítással.

Donald Trump ugyanis nem fenyegetőzött, hanem egy jól ismert politikai érvelést, az úgynevezett „csirkehéja” (chicken hawk) analógiát alkalmazta. Ez azokra a politikusokra vonatkozik, akik lelkesen támogatják a háborúkat és a katonai beavatkozásokat, miközben ők maguk soha nem szolgáltak a fronton, és biztonságos távolságból küldenek másokat a halálba.

Trump konkrétan így fogalmazott:

Állítsuk oda egy puskával, miközben kilenc cső szegeződik az arcára. Rendben? Lássuk, akkor hogyan érezne.

Az üzenet egyértelmű volt: a volt alelnök lánya, aki az amerikai külpolitika egyik legharciasabb képviselője, valószínűleg kevésbé lenne lelkes a fegyveres konfliktusok iránt, ha neki magának kellene a tűzvonalban állnia, és nem a washingtoni irodák kényelméből döntene katonák sorsáról. A BBC ezt a háborúellenes kritikát ferdítette el úgy, mintha az egy kivégzésre való felbujtás lett volna.