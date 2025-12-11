Trump visszatámad! Tovább gyűrűzik a BBC körüli botrány

Ismét bebizonyosodott, hogy a magát a függetlenség és objektivitás mintaképeként beállító nyugati fősodratú média nem riad vissza a tények durva elferdítésétől sem, ha egy konzervatív politikus lejáratása a cél. A BBC egy belső feljegyzésben kénytelen volt elismerni, hogy „hibákat vétett” és félrevezette a nyilvánosságot, amikor Donald Trump és a neokonzervatív, ám a demokratákkal gyakran együtt szavazó Liz Cheney konfliktusáról tudósított – írja a Breitbart amerikai hírportál.
Kivégzőosztag helyett háborúellenes kritika
A botrány gyökere a tavalyi amerikai elnökválasztási kampány utolsó szakaszára nyúlik vissza. A BBC World News America műsorvezetője és Sarah Smith, a csatorna észak-amerikai szerkesztője azt a hamis képet festette a nézők elé, mintha Trump erőszakra buzdított volna. A tudósításokban azt állították: a republikánus elnökjelölt azt javasolta, hogy Cheney-t „kivégzőosztag elé kellene állítani”, sőt, fegyvereket kellene „az arcára irányítani”. A BBC narratívája szerint Trump „kicsinyes, bosszúálló és zsarnoki” módon viselkedett, aki politikai ellenfelei fizikai megsemmisítésére törekszik.
A valóság azonban, ahogy az utólagos vizsgálat is megerősítette, köszönőviszonyban sem volt ezzel a beállítással.
Donald Trump ugyanis nem fenyegetőzött, hanem egy jól ismert politikai érvelést, az úgynevezett „csirkehéja” (chicken hawk) analógiát alkalmazta. Ez azokra a politikusokra vonatkozik, akik lelkesen támogatják a háborúkat és a katonai beavatkozásokat, miközben ők maguk soha nem szolgáltak a fronton, és biztonságos távolságból küldenek másokat a halálba.
Trump konkrétan így fogalmazott:
Állítsuk oda egy puskával, miközben kilenc cső szegeződik az arcára. Rendben? Lássuk, akkor hogyan érezne.
Az üzenet egyértelmű volt: a volt alelnök lánya, aki az amerikai külpolitika egyik legharciasabb képviselője, valószínűleg kevésbé lenne lelkes a fegyveres konfliktusok iránt, ha neki magának kellene a tűzvonalban állnia, és nem a washingtoni irodák kényelméből döntene katonák sorsáról. A BBC ezt a háborúellenes kritikát ferdítette el úgy, mintha az egy kivégzésre való felbujtás lett volna.
A BBC belső feljegyzése beismerte a súlyos szakmai hibát
Bár a brit közmédia a nyilvánosság előtt nem kért azonnal bocsánatot, a színfalak mögött kénytelenek voltak szembenézni a manipuláció tényével. Peter Johnston, a BBC szerkesztőségi panaszokkal foglalkozó egységének igazgatója októberben nyújtotta be jelentését az igazgatótanácsnak.
A BBC News elfogadja, hogy a Liz Cheney-sztorit nem pontosan fedték le, és a szerkesztőségi irányelvekkel és normákkal foglalkozó bizottság arra a következtetésre jutott, hogy ebben a konkrét kérdésben hibák történtek
– olvasható a dokumentumban.
Ez a beismerés azonban csak a jéghegy csúcsa. A jelentés elkészítését ugyanis megelőzte Michael Prescott, egy független etikai tanácsadó jelentése, amely rendszerszintű problémákra világított rá. Prescott azzal vádolta a műsorszolgáltatót, hogy „lényegileg félrevezette” a közönségét egy másik esetben is: Donald Trump 2021. január 6-i beszédének két különböző részletét vágták össze manipulatív módon, hogy hamisan azt a látszatot keltsék, mintha az elnök a Capitoliumnál történő harcra buzdította volna híveit.
Trump nem hagyja annyiban
Bár a Johnston-féle feljegyzés azt állítja, hogy a munkatársakat nem a Trump-ellenes elfogultság vezérelte, a következmények mégis drámaiak voltak, ami arra utal, hogy a helyzet tarthatatlanná vált. Mint arról beszámoltunk, a botrányok hatására Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, valamint Deborah Turness, a hírigazgató is lemondott tisztségéről.
Donald Trump, aki már régóta harcol a „fake news” média ellen, jelezte, hogy nem elégszik meg a belső vizsgálatokkal és a kései beismerésekkel. Az újraválasztott elnök bejelentette, hogy pert kíván indítani a BBC ellen, a kártérítés összege pedig elérheti az 5 milliárd dollárt.