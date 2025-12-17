Politikai földindulás Bécsben

Drámai átrendeződés zajlik Ausztria fővárosában. Az IFDD közvélemény-kutató intézet W24 csatorna megbízásából készített legfrissebb felmérése valóságos sokként érheti a Néppárt bécsi szervezetét: az adatok szerint az ÖVP támogatottsága történelmi mélypontra, mindössze 7 százalékra zuhant – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Markus Figl, az ÖVP helyi elnöke rendkívül népszerűtlen Bécs lakóinak körében (Fotó: AFP)

Ezzel párhuzamosan a szuverenista, migrációellenes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), a Patrióták Európáért tagja látványos erősödést mutat. A felmérés szerint a párt támogatottsága elérte a 25 százalékot, ami jelentős, 5 százalékpontos növekedést jelent az legutóbbi bécsi választásokon elért eredményhez képest. Ez a tendencia egybevág az országos folyamatokkal, ahol a Herbert Kickl vezette FPÖ már stabilan az élen áll, de

Bécsben, a hagyományosan baloldali fellegvárban elért áttörése különösen fájdalmas lehet a riválisok számára.

Christoph Haselmayer, az IFDD ügyvezetője szerint a trendek egyértelműek és nehezen visszafordíthatók. Míg az FPÖ profitál a szövetségi szintű politikai hátszélből és a választók elégedetlenségéből, addig az ÖVP-t súlyosan érinti a kormányzati népszerűségvesztés és a sorozatos botrányok. A Néppárt korábbi törzsszavazói tömegesen pártolnak el, mivel úgy érzik, a párt feladta elveit és képtelen választ adni az országot sújtó válságokra.

A személyi preferenciák is hűen tükrözik a pártok helyzetét. Egy fiktív, közvetlen polgármester-választáson Dominik Nepp, az FPÖ bécsi vezetője a szavazatok 26 százalékát szerezné meg, amivel nemcsak saját pártja népszerűségét múlja felül, de tönkreveri riválisát is. Ezzel szemben Markus Figl, az ÖVP új bécsi elnöke mindössze 6 százalékon áll, ami még a pártja katasztrofális 7 százalékos eredményét is alulmúlja.

A bécsi politikai színpad átrendeződése túlmutat a helyi jelentőségen.

Azt jelzi, hogy Ausztriában, akárcsak Európa számos más országában, a választók egyre inkább elfordulnak a fősodratú pártoktól, és határozottabb, nemzeti irányvonalat követelnek. Az FPÖ előretörése Bécsben azt bizonyítja, hogy a migrációval, a gazdasági nehézségekkel és a társadalmi feszültségekkel kapcsolatos aggodalmak már a nagyvárosi lakosság körében is a szuverenisták felé terelik a szavazókat.