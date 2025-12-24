Megáll az ész: ide folyik el az osztrák adófizetők pénze

Ausztria kormánya ismét bebizonyította, hogy a progresszív kormányzati politika prioritásai köszönőviszonyban sincsenek a lakosság valós problémáival. Egy parlamenti kérdésre adott válaszból derült ki, hogy az osztrák állam nem kevesebb, mint 354 458 eurót (közel 140 millió forintot) utalt át a Peregrina nevű, bevándorló nőkkel foglalkozó civil szervezetnek – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria kormánya bőkezűen áldoz a migránsok klímaérzékenyítésére (Fotó: NurPhoto via AFP)

A cél? Nem más, mint hogy a migránsokat felkészítsék a klímavédelemre és a „zöld karrierekre”.

A projektek elnevezései önmagukért beszélnek: „Klímaálló karrierek – Új jövőperspektívák migráns nőknek” vagy éppen „Klímaálló karrierek migráns nőknek – Fókuszban a mobilitás”. A minisztérium által jóváhagyott programok sora 2022-ben kezdődött, és a legújabb támogatást idén szeptemberben ítélték oda. A hivatalos indoklás szerint a pénzből a „klímavédelmi kompetenciákat” erősítik, gyakorlati tudást adnak át, és megkönnyítik a belépést az úgynevezett „zöld állások” világába.

A részletek azonban még ennél is elgondolkodtatóbbak. A tárca válasza szerint a Peregrina nevű szervezet

egyetlen eurócent önerőt sem tett hozzá a projektekhez,

a finanszírozást teljes egészében az adófizetők állták. Bár a minisztérium állítja, hogy a projekteket előzetesen megvizsgálták takarékossági és célszerűségi szempontból, a közvélemény számára nehezen emészthető, hogy a gazdasági nehézségek közepette miért éppen a migránsok „klímaérzékenyítése” élvez elsőbbséget.

A pénzből finanszírozott tevékenységek listája is beszédes: webináriumok, workshopok, digitális információs anyagok és rövidfilmek készültek.

A teljesítményt a minisztérium „kielégítőnek” minősítette a beszámolók alapján.

Úgy tűnik, Ausztriában továbbra is a klímahisztéria és a migráció pártolása élvez elsőbbséget, gyakran a józan ész és a költségvetési fegyelem rovására, az osztrák családok mindennapi problémáiról pedig egyáltalán nem vesz tudomást a kormány.

Ez az eset azonban eltörpül amellett a kár mellett, amit az osztrák lakosság mindennapi életében okoz a tömeges illegális migráció. Az ország fővárosa, Bécs az elmúlt egy évtized alatt gyakorlatilag elvesztette keresztény identitását.

Egy város, egy társadalom, egy kultúra formálódik át szemünk előtt egyetlen elhibázott politikai döntés következtében

– kommentálta Zsigmond Barna Pál, Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, aki egy videóban is beszámolt az osztrák fővárosban tapasztaltakról.