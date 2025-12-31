A béke már egy karnyújtásnyira volt, Oroszország most megtorlást ígér

Kedden vezető európai politikusok telefonos egyeztetést tartottak, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, felülvizsgálja országa pozícióját a béketárgyalásokon, a Putyin rezidenciát célzó ukrán dróntámadás miatt. A híváshoz csatlakozott Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a béke először tűnt fel a láthatáron a háború kezdete óta, és méltatta az Egyesült Államok elkötelezettségét Ukrajna biztonsági garanciái mellett – számolt be róla a Bloomberg.

A béke már egy karnyújtásnyira volt, Oroszország most megtorlást helyezett kilátásba

Fotó: KAY NIETFELD / POOL

A szilárd biztonsági garanciák biztosítására irányuló munkánk megszakítás nélkül folytatódik

– írta kedden az X közösségi oldalon Dick Schoof holland miniszterelnök, aki szerint a Hajlandók Koalíciója jövő héten ülésezik majd.

Good discussion today with European leaders on our support to Ukraine, its security, and the reconstruction of the country.



Ultimately, the prosperity of a free Ukrainian state lies in the accession to the EU.



It’s also a key security guarantee in its own right.



Accession… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 30, 2025

Teljesen mást állít az orosz és az ukrán fél

Peszkov kedden megerősítette, hogy Oroszország keményíti tárgyalási álláspontját a Novgorodi régióban található elnöki rezidencia elleni támadás miatt, de azt nem hozta nyilvánosságra, hogy ez pontosan mit jelent.

Majdnem egy nap telt el és Oroszország továbbra sem szolgált semmilyen hiteles bizonyítékkal Ukrajna állítólagos Putyin-rezidencia elleni támadás vádjának alátámasztására

– írta kedden az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki szerint nem is fog ilyen bizonyítékkal szolgálni, mert nem történt ilyen támadás. Ennek ellenére több ország – köztük India, Pakisztán, az Egyesült Arab Emírségek és Üzbegisztán – is nyilatkozatot adott ki, amelyben aggodalmukat fejezték ki, vagy elítélték a támadási kísérletet.

Az ukrán tisztségviselők az elmúlt hetekben azon dolgoztak, hogy átdolgozzák azt a 28 pontos tervezetet, amelyet az Egyesült Államok javasolt, de amelyet túlságosan orosz-pártinak tartottak. A legfrissebb változat 20 pontból áll, ugyanakkor Moszkva figyelmeztetett, hogy a terv olyan elemeket is tartalmaz, amelyeket nem tudnak elfogadni. Írtunk róla, hogy Trump béketerve százezrek életét menthetné meg.

Zelenszkij korábban közölte, hogy Ukrajna januárban találkozót szeretne európai partnereivel és Trumppal, ezt követően pedig külön egyeztetést tartanának orosz tisztségviselőkkel.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy Ukrajna 91 drónnal próbálta megtámadni az elnöki rezidenciát, hozzátéve, hogy Oroszország válaszcsapást fog mérni, és a célpontokat már kijelölték.