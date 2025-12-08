Trump: Zelenszkij még nem áll készen a békére

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arról beszélt, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem áll készen az Egyesült Államok által javasolt béketerv elfogadására. Trump szerint az ukrán vezető még a dokumentumot sem olvasta el, noha környezetében pozitívan fogadták a tervezetet és Oroszország is elfogadhatónak tartja azt – írja a The Hill.

Trump szerint Zelenszkij el se olvasta a béketervet

Fotó: TOM BRENNER / AFP

Az amerikai elnök, újságírókkal folytatott eszmecseréje során aggodalmát fejezte ki Zelenszkij béketervvel kapcsolatos véleményét illetően.

Azt kell mondanom, egy kicsit csalódott vagyok amiatt, hogy Zelenszkij elnök még nem olvasta el a javaslatot – ez még néhány órával ezelőtt is így volt

– mondta Trump vasárnap este.

Az emberei imádják, de ő nem. Pedig Oroszországnak is megfelel.

.@POTUS: "I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the [peace] proposal." pic.twitter.com/IYvbjCXcJF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 7, 2025

Nem világos azonban, hogy Trump megjegyzése az asztalon lévő tervre vonatkoznak-e, vagy egy új, készülő békejavaslatra. Steve Witkoff különmegbízott és az elnök veje, Jared Kushner pénteken találkozott Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával, valamint Andrij Hnatov ukrán tárgyalóval Floridában. Zelenszkij szombaton „hosszú és érdemi” egyeztetésnek nevezte ezeket a tárgyalásokat.

Hálás vagyok a nagyon fókuszált, konstruktív megbeszélésért

– írta Zelenszkij az X közösségi platformon.

Korábban írtunk róla, hogy hétfőn Londonban tárgyal Zelenszkij, miközben Trump sürgeti a békét.