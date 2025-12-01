A német lapok azzal büszkélkednek, hogy sikerült elgáncsolni a béketervet

A Die Welten arról írnak büszkén, hogy miként sikerült eddig megakadályozni Trump béketervét az európai háborúpárti vezetőknek. A lap szerint az Egyesült Államok egy olyan béketervet akart Ukrajnára kényszeríteni, amely valójában Moszkva győzelmét jelentette volna. Politológusok szerint a német szerepvállalás kulcsfontosságú volt a folyamatban ami új perspektívát adhat Európa stratégiai önállóságának kialakulásához – írja a Die Welt.

A német lapok azzal büszkélkednek, hogyan sikerült elgáncsolni az amerikai béketervet

Az eredeti amerikai terv – amelynek kidolgozásában Ukrajna nem vehetett részt – gyakorlatilag ultimátumot adott Zelenszkijnek, vagyis ha nem fogadja el a béketervet az Egyesült Államok minden támogatást megszüntethet. Az ukrán elnök ennek ellenére nemet mondott a béketervre, számos kifogást és feltételt támasztott annak kapcsán. A lap szerint Trump lépései gyakorlatilag a NATO-szerződés felmondásával értek fel, mivel a katonai szövetség az orosz–ukrán háború kezdete óta támogatta Ukrajnát, így bármely javaslat a háború lezárására a többi NATO-taggal való egyeztetést igényelt volna.

A NATO-tagok azonban nem voltak bevonva a terv kidolgozásába, előzetesen még annak létezéséről sem értesültek.

A Die Welt cikke erős állítások tesz, miszerint az amerikai terv célja egyértelmű volt: szoros kapcsolat kialakítása Oroszországgal, hogy aztán együtt lépjenek fel Kína ellen, vagy ha ez nem sikerül, egy „világkormány” létrehozása Oroszországgal és Kínával, amely a Föld erőforrásait saját belátása szerint hasznosítja. Ehhez a célhoz a lehető leggyorsabban be kellett volna fejezni az ukrajnai háborút, majd rendezni Oroszországgal a viszonyt.

Az európai országokat teljesen kihagyták ezekből a tervekből.

Az európai politikusok Ukrajnával együtt tárgyalásokat kezdeményeztek Genfben és az amerikai béketervet oly mértékben módosították, hogy az Oroszország számára már elfogadhatatlan legyen. Az ukrán hadsereg létszámának csökkentése és a NATO-csatlakozás tilalma például már nem szerepel a módosított dokumentumban.