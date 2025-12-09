Elképesztő bejelentést tett Zelenszkij a béketervről – sorsdöntő napok előtt állunk

A háború közel négy éve tart, miközben Washington egyre erősebben sürgeti Kijevet, hogy mielőbb kerüljön sor megállapodásra. A Nyugat részéről azonban nyilvánvaló az aggodalom: az amerikai béketerv több pontja kedvezőtlen volt Ukrajna számára, és Moszkva feltételei felé billentette volna a tárgyalásokat, írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök a Downing Street 10. szám alatt 2025. december 8-án tartott megbeszélésük után (Fotó: AFP/Toby Melville)

Béketerv: nem engednek át területet

Zelenszkij közölte, hogy az új terv 20 pontot tartalmaz, de a legkényesebb kérdésben, a területi engedmények ügyében még nincs megállapodás.

„Komplex kérdés, és nincs kialakult kompromisszum” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Ukrajna nem mondhat le egyetlen területéről sem.

A nyugati vezetők ugyanakkor arra figyelmeztettek: csak olyan tűzszünet képzelhető el, amely garantálja Ukrajna szuverenitását és hosszú távú biztonságát.

A brit, francia és német vezetők „erős felhatalmazást” akarnak adni Kijev kezébe, ugyanakkor továbbra is komoly bizonytalanság övezi, hogy Moszkva és Kijev hajlandó-e elfogadni az amerikai béke-keretmegállapodást. Zelenszkij szerint Európa és az Egyesült Államok nélkül nincs tartós megoldás.

Vannak dolgok, amelyeket csak amerikai támogatással tudunk rendezni, másokat pedig Európa nélkül nem lehet

– mondta.

Az amerikai elnök, Donald Trump megbízottjai nemrég Moszkvában egyeztettek, majd újabb tárgyalási kör következett ukrán részről Miamiban, áttörés azonban nem született. Trump vasárnap már arról beszélt, hogy csalódott Zelenszkijben, mert szerinte az ukrán elnök „nem is olvasta el teljeskörűen” az amerikai javaslatot.

Eközben a fronton tovább romlik a helyzet

Ukrajna közben az egyik legkeményebb időszakát éli át: az orosz erők újra lendületet vettek a keleti fronton, a civil infrastruktúrát és az energiahálózatot célba vevő támadások miatt pedig több városban órákra szakad meg az áramellátás.

Zelenszkij szerint az új diplomáciai hét legfontosabb kérdése a légvédelem erősítése, valamint a hosszú távú finanszírozás biztosítása lesz.