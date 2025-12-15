Súlyos károkat okozott Belgorod helyi infrastruktúrájában egy ukrán rakétatámadás – állította Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója. A politikus közösségi oldalán arról számolt be, hogy a bombázás az energetikai hálózatot is érintette, az illetékes szolgálatok pedig azonnal a helyszínre vonultak, írja a The Kyiv Independent.

A Belgorodi területen több épület is megrongálódott (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

A kormányzó egy homályos fényképet is közzétett a támadásról, de nem nevezte meg pontosan az érintett célpontokat. Helyi Telegram-csatornák szerint azonban robbanások történtek a város „Luch” nevű hőerőművénél, amely Belgorod egyik legfontosabb energiatermelő létesítménye.

A gázturbinás hő- és erőmű a város hőszükségletének mintegy 10 százalékát biztosítja, és korábban már többször is célpontja volt ukrán támadásoknak. A mostani csapás után füst szállt fel a város felett, több lakónegyedben pedig áramszünetet jelentettek.

Gladkov közlése szerint a rakétacsapás lakóépületekben is okozott kisebb károkat, ugyanakkor halálos áldozatokról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Az értesüléseket független források egyelőre nem tudták megerősíteni.

Belgorod, amely Ukrajna Harkiv, Szumi és Luhanszk megyéivel határos, rendszeresen válik célpontjává ukrán támadásoknak. Kijev korábban többször jelezte, hogy az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásokat megtorlásként hajtja végre, válaszul az ukrán energiahálózat elleni orosz támadásokra.

A térséget Moszkva ugyanakkor ukrán területek elleni hadműveletek egyik logisztikai bázisaként használja, ami tovább növeli a határ menti régió stratégiai jelentőségét.

Ukrajna új szintre emelte a nyomásgyakorlást Oroszország ellen: miközben ukrán drónok csapást mértek több oroszországi és a megszállt Krímben található energetikai létesítményre, Kijev csaknem 700, az orosz „árnyékflottához” köthető hajóval szemben vezetett be szankciókat. Ukrajna az energiaiparon keresztül próbálja meggyengíteni a Kreml háborús képességeit.