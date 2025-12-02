Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

betlehem

Ellopott betlehem, elveszett hagyomány

1 órája
Olvasási idő: 14 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Félelem és feszültség uralja idén az európai karácsonyi vásárokat, több helyen teljesen lemondták a rendezvényeket, máshol pedig példátlan biztonsági készültség mellett tartják meg őket. Eközben Brüsszel történelmi főterén, a Grand Place-én a karácsonyi ünnepkör szimbóluma, a Kisjézus vászonból készült feje is eltűnt egy újonnan felállított, vitatott betlehemből, kiélezve a kulturális és vallási ellentéteket, és újabb félelmet keltve a köztereken. Sokan úgy érzik, hogy a keresztény szimbolikát a politikai korrektség javára törölték el, mások a muszlimok érzékenységének kiszolgálására tett erőfeszítésekkel hozták összefüggésbe a művet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betlehemkereszténységkarácsonyi vásárvandalizmusJézusmigráció

A tömeges migráció szinte észrevétlenül, de alapjaiban formálja át az európai kultúrát. Ma, amikor a karácsonyi vásárok szóba kerülnek, egyre kevésbé az öröm, a várakozás és a családdal vagy barátokkal eltöltött kellemes pillanatok jutnak az emberek eszébe, sokkal inkább a terrortámadások lehetősége. Brüsszel történelmi főterén, a Grand Place-én egy újonnan felállított betlehem vált botrány középpontjává, amikor valaki ellopta a Kisjézus vászonból készült fejét. A vandalizmus november 28-án, éjszaka történt, csupán egy nappal azután, hogy az installációt – a „Betlehem szövetei” címet viselve – a város karácsonyi ünnepségének részeként leleplezték – erről ír a Brussels Signal.

Ellopott betlehem, elveszett hagyomány – meddig tűrjük még?
Ellopott betlehem, elveszett hagyomány – meddig tűrjük még? Fotó: AFP

A betlehemet Victoria-Maria helyi művész készítette

A jászolban Mária, József, a Kisjézus, egy szamár, három napkeleti bölcs, egy pásztor és egy bárány életnagyságú alakjai szerepelnek, mind újrahasznosított anyagokból, semleges bézs és barna árnyalatokban. Az alkotó szerint a darab a belga textilipar történelmi jelentőségére utal, és bár katolikus, nem állt szándékában megosztani a közvéleményt.

A hagyományos faragott faszobrok helyett az alakok arctalanok, pixeles patchwork kendőkkel, amelyek a „bőrtónusok sokszínű keverékét” hivatottak ábrázolni, miközben a fenntarthatóságot is elősegítik. 

Philippe Close, Brüsszel polgármestere a bemutatón megvédte a tervet, és a város multikulturális örökségének tiszteletben tartásaként jellemezte az installációt. 

Brüsszel a sokszínűség városa. Ez a városkép befogadó megközelítést alkalmaz mindenki számára

– mondta Close, aki szerint a reakciókat eltúlozták, és szeretnék megóvni a művészt a személyes támadásoktól. A kritikusok azonban már az első pillanattól élesen bírálták a darabot. 

Sokan úgy érzik, hogy a keresztény szimbolikát a politikai korrektség javára törölték el, mások a muszlimok érzékenységének kiszolgálására tett erőfeszítésekkel hozták összefüggésbe a művet. 

Georges-Louis Bouchez belga szenátor nyíltan elítélte a betlehemet: 

Ez a betlehem szörnyű, és sérti a hagyományainkat – inkább hasonlít a brüsszeli pályaudvarokon látható zombikra, mint egy igazi bölcsőre.

Pártja petíciót indított a hagyományos betlehem visszaállításáért.

A konzervatív sajtó a „karácsony elleni éber támadásként” értékelte az eseményt, miközben a művész és támogatói a hagyományok „kreatív evolúcióját” hangsúlyozzák. A nemzetközi tudósítások az európai kulturális erózió tüneteként állították be a vitát. A rendőrség tanúk jelentkezését kérte, de az indíték továbbra sem világos – tréfa, tiltakozás a minták ellen, vagy célzott intolerancia állhat-e a háttérben. 

Az eset ráadásul emlékeztet korábbi brüsszeli betlehemi szoborlopásokra: 2014-ben aktivisták távolították el Jézus fejét egy politikai tüntetés során, 2015-ben pedig három ember okozott súlyos károkat, akiket bíróság elé állítottak.

Az idei botrányok és incidensek jól mutatják, hogy a karácsony Európában ma már nem csupán az ünneplésről szól. A félelem, a vandalizmus és a kulturális ellentétek árnyékolják be a hagyományos értékeket, miközben a közösségek próbálnak egyensúlyt találni a multikulturalizmus, a politikai korrektség és a keresztény hagyományok között.

A vandalizmus nem példa nélküli

Korábban is előfordultak hasonló esetek: Németországban megrázó vandalizmus történt a rüsselsheimi piactéren, ahol betlehemi figurákat „fejeztek le”. Pár nappal később

a német tartományi hatóságok egy migráns fiatalokból álló csoportot kerestek, akik megtámadtak egy középkorú, Mikulásnak öltözött férfit, aki éppen egy hesseni rendezvényre tartott. 

Az 54 éves áldozat, Rainer B. elmondása szerint a banda több 15 év körüli, migráns hátterű tinédzserből állt, inzultálták őt, „rohadéknak” és „kövérnek” nevezték, felszólították, hogy vegye le a jelmezét, és hangosan kiabálták, hogy muszlimok, és Németország az ő országuk – számolt be az esetről a Hessische Allgemeine című lap.

Szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Németországban
Szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlanak a karácsonyi vásárok Fotó: AFP

A terror árnyéka a karácsonyi vásárokon

A tömeges migráció szinte észrevétlenül, de alapjaiban változtatja meg az európai kultúrát. A karácsonyi vásárok szót hallva egyre kevésbé az öröm, a várakozás, a családdal és barátokkal való kellemes időtöltés jut az emberek eszébe, hanem a terrortámadások lehetősége.

A németek 22 százaléka határozottan úgy döntött, hogy a magas terrorveszély miatt idén nem látogat el a karácsonyi vásárokba 

– hívja fel a figyelmet a német Katolische Nachrichten hírportál az Evangelische Nachrichtenagentur hírügynökség megbízásából az INSA-Consulere piac- és társadalomkutató intézet által készített felmérés alapján. Még a szigorított biztonsági intézkedések ellenére is sokan kétszer meggondolják, érdemes-e részt venni az ünnepi vásárokon. 

A forralt bor, a fények és a sült mandula illata helyett a német karácsonyi vásárokat most betontorlaszok, csúcstechnológiás akadályok és költséges biztonsági rendszerek uralják. 

A tavalyi magdeburgi támadás után a hatóságok annyira szigorították az előírásokat, hogy számos rendezvényt kénytelenek voltak lemondani.

Ezen a videón az látszik, amint zsidóellenes szélsőségesek jelentek meg a brüsszeli karácsonyi vásár megnyitóján:

Egyre erőteljesebb a keresztény hit gyakorlásának korlátozása

Európa-szerte nő a keresztény vallás gyakorlására nehezedő nyomás. Az OIDAC jelentése szerint a keresztények elleni korlátozások egyre szélesebb körben jelentkeznek, ellentétben az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10. cikkében foglaltakkal, amely garantálja a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadságot, ideértve a vallásgyakorlás és hit kifejezésének jogát is. A szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy ez a garancia egyre inkább csak formális, papíron létező jog.

A jelentés részletezi, hogy a keresztények különböző európai országokban számos bírósági ügyben érintettek. 

Nagy-Britanniában például keresztényeket tartóztattak le, mert az abortuszklinikák körüli 150 méteres „pufferzónákon” belül imádkoztak.

Európa-szerte nő a keresztény vallás gyakorlására nehezedő nyomás Fotó: AFP

Spanyolországban, ahol hivatalos védőzónák nem léteznek, 2022 óta több mint 20 embert állítottak bíróság elé hasonló tevékenység miatt. Hollandiában a Kies Leven keresztény életvédő csoport tagjait vették őrizetbe, mert békésen szórólapokat osztogattak klinikák előtt.

Az OIDAC kiemeli, hogy a hatóságok egyre hajlamosabbak korlátozni a vallásszabadságot és a véleménynyilvánítás jogát a nyilvános térben. 

A dokumentum kitér a szülői jogok és az oktatás területére is: egy spanyol bíróság például megtiltotta egy evangélikus apának, hogy Bibliát olvasson fel fiának, míg a svájci Lausanne-i Szövetségi Bíróság úgy döntött, hogy megvonja egy katolikus lányiskola állami finanszírozását az „állami iskolák felekezeti semlegessége” érdekében.

Számos európai országban diszkriminatív politikák és jogi döntések korlátozzák a szülői jogokat, különösen a világi oktatás területén

– olvasható a jelentésben. Az OIDAC szerint az európai keresztényekkel szembeni intolerancia növekvő trendet mutat, a leginkább érintett országok Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és Spanyolország. A szervezet statisztikái szerint 2024-ben összesen 2211 keresztényellenes gyűlölet-bűncselekményt regisztráltak kormányok és civil szervezetek Európa-szerte. 

Szijjártó Péter: Az utóbbi évek brüsszeli döntései mind tovább mélyítették a háborús veszélyt
Trump feleségének köszönhetően grandiózus karácsonyi díszítést kapott a Fehér Ház
Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is határozottan kiáll Georgia mellett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!