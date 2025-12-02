A tömeges migráció szinte észrevétlenül, de alapjaiban formálja át az európai kultúrát. Ma, amikor a karácsonyi vásárok szóba kerülnek, egyre kevésbé az öröm, a várakozás és a családdal vagy barátokkal eltöltött kellemes pillanatok jutnak az emberek eszébe, sokkal inkább a terrortámadások lehetősége. Brüsszel történelmi főterén, a Grand Place-én egy újonnan felállított betlehem vált botrány középpontjává, amikor valaki ellopta a Kisjézus vászonból készült fejét. A vandalizmus november 28-án, éjszaka történt, csupán egy nappal azután, hogy az installációt – a „Betlehem szövetei” címet viselve – a város karácsonyi ünnepségének részeként leleplezték – erről ír a Brussels Signal.

Ellopott betlehem, elveszett hagyomány – meddig tűrjük még? Fotó: AFP

A betlehemet Victoria-Maria helyi művész készítette

A jászolban Mária, József, a Kisjézus, egy szamár, három napkeleti bölcs, egy pásztor és egy bárány életnagyságú alakjai szerepelnek, mind újrahasznosított anyagokból, semleges bézs és barna árnyalatokban. Az alkotó szerint a darab a belga textilipar történelmi jelentőségére utal, és bár katolikus, nem állt szándékában megosztani a közvéleményt.

A hagyományos faragott faszobrok helyett az alakok arctalanok, pixeles patchwork kendőkkel, amelyek a „bőrtónusok sokszínű keverékét” hivatottak ábrázolni, miközben a fenntarthatóságot is elősegítik.

Philippe Close, Brüsszel polgármestere a bemutatón megvédte a tervet, és a város multikulturális örökségének tiszteletben tartásaként jellemezte az installációt.

Brüsszel a sokszínűség városa. Ez a városkép befogadó megközelítést alkalmaz mindenki számára

– mondta Close, aki szerint a reakciókat eltúlozták, és szeretnék megóvni a művészt a személyes támadásoktól. A kritikusok azonban már az első pillanattól élesen bírálták a darabot.

Sokan úgy érzik, hogy a keresztény szimbolikát a politikai korrektség javára törölték el, mások a muszlimok érzékenységének kiszolgálására tett erőfeszítésekkel hozták összefüggésbe a művet.

Georges-Louis Bouchez belga szenátor nyíltan elítélte a betlehemet:

Ez a betlehem szörnyű, és sérti a hagyományainkat – inkább hasonlít a brüsszeli pályaudvarokon látható zombikra, mint egy igazi bölcsőre.

Pártja petíciót indított a hagyományos betlehem visszaállításáért.