Sokkoló! Ez történt, amikor a keresztények azt mondták: elég volt

A karácsony közeledtével az Egyesült Államokban évről évre menetrendszerűen fellángolnak a viták a vallási jelképek közterületi megjelenítése körül. A balliberális oldal, a politikai korrektség jegyében, rendszeresen igyekszik kiszorítani a keresztény szimbólumokat a nyilvános terekről, arra hivatkozva, hogy azok sérthetik más vallásúak vagy az ateisták érzékenységét. Most azonban egy apró dél-karolinai település, Mullins lakossága mutatta meg, hogyan kell kiállni a keresztény értékek (és a betlehem) mellett – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Betlehem helyett világi szimbólumokat látott volna szívesen a polgármester (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A konfliktus a hálaadás környékén robbant ki, amikor a városszépítő bizottság elhatározta, hogy ünnepi díszbe öltözteti a település új piacterét. Kimberly Byrd, a bizottság vezetője elmondta: céljuk az volt, hogy a terület úgy nézzen ki, „mint egy karácsonyi filmben”, ezzel is fellendítve a helyi üzletek forgalmát és erősítve az ünnepi hangulatot. Fontos kiemelni, hogy a dekoráció költségeit a csoport tagjai teljes egészében saját zsebükből finanszírozták, nem terhelték az adófizetőket.

A díszlet központi eleme természetesen egy betlehemi jelenet volt, amely Jézus születését ábrázolta.

Az idilli készülődést azonban Miko Pickett polgármester beavatkozása zavarta meg. A városvezető arra utasította a bizottságot, hogy távolítsák el a jászolt a köztulajdonban lévő parkolóból. Pickett az ilyenkor szokásos liberális érvkészletet vonultatta fel: aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a vallási jelkép „sértheti a más hitű lakosokat”, továbbá az állam és az egyház szétválasztásának alkotmányos elvére hivatkozott.

Miután a hír felháborodást váltott ki a közösségben, a polgármester egy nyilvános Facebook-bejegyzésben próbálta magyarázni döntését.

Szeretném tisztázni a betlehemmel kapcsolatos megjegyzéseimet. Kizárólag a nyilvános parkolóból kértem annak eltávolítását. Ennek oka, hogy az egyház és az állam szétválasztása az önkormányzatokra is vonatkozik a vallási szimbólumok köztulajdonban és parkokban való elhelyezése tekintetében

– írta Pickett, hozzátéve a kötelező panelt a „különböző etnikumokból és vallási meggyőződésűekből álló közösségről”.