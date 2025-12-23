Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
betlehem

Sokkoló! Ez történt, amikor a keresztények azt mondták: elég volt

21 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár a progresszív erők aktívan dolgoznak azon, hogy megfosszák a karácsonyt a szakrális lényegétől, a keresztények egyre többször állnak a sarkukra és kérik ki maguknak az ünnep kisemmizését. Így történt ez a dél-karolinai Mullins-ban, ahol a polgárok nem hagyták lebontatni a betlehemet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betlehemvallási jelképkarácsony

A karácsony közeledtével az Egyesült Államokban évről évre menetrendszerűen fellángolnak a viták a vallási jelképek közterületi megjelenítése körül. A balliberális oldal, a politikai korrektség jegyében, rendszeresen igyekszik kiszorítani a keresztény szimbólumokat a nyilvános terekről, arra hivatkozva, hogy azok sérthetik más vallásúak vagy az ateisták érzékenységét. Most azonban egy apró dél-karolinai település, Mullins lakossága mutatta meg, hogyan kell kiállni a keresztény értékek (és a betlehem) mellett – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

Betlehem helyett világi szimbólumokat látott volna szívesen a polgármester
Betlehem helyett világi szimbólumokat látott volna szívesen a polgármester (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A konfliktus a hálaadás környékén robbant ki, amikor a városszépítő bizottság elhatározta, hogy ünnepi díszbe öltözteti a település új piacterét. Kimberly Byrd, a bizottság vezetője elmondta: céljuk az volt, hogy a terület úgy nézzen ki, „mint egy karácsonyi filmben”, ezzel is fellendítve a helyi üzletek forgalmát és erősítve az ünnepi hangulatot. Fontos kiemelni, hogy a dekoráció költségeit a csoport tagjai teljes egészében saját zsebükből finanszírozták, nem terhelték az adófizetőket.

A díszlet központi eleme természetesen egy betlehemi jelenet volt, amely Jézus születését ábrázolta.

Az idilli készülődést azonban Miko Pickett polgármester beavatkozása zavarta meg. A városvezető arra utasította a bizottságot, hogy távolítsák el a jászolt a köztulajdonban lévő parkolóból. Pickett az ilyenkor szokásos liberális érvkészletet vonultatta fel: aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a vallási jelkép „sértheti a más hitű lakosokat”, továbbá az állam és az egyház szétválasztásának alkotmányos elvére hivatkozott.

Miután a hír felháborodást váltott ki a közösségben, a polgármester egy nyilvános Facebook-bejegyzésben próbálta magyarázni döntését.

Szeretném tisztázni a betlehemmel kapcsolatos megjegyzéseimet. Kizárólag a nyilvános parkolóból kértem annak eltávolítását. Ennek oka, hogy az egyház és az állam szétválasztása az önkormányzatokra is vonatkozik a vallási szimbólumok köztulajdonban és parkokban való elhelyezése tekintetében

– írta Pickett, hozzátéve a kötelező panelt a „különböző etnikumokból és vallási meggyőződésűekből álló közösségről”.

A helyiek azonban nem hagyták magukat megfélemlíteni. Esze ágában sincs meghátrálni, és megfogadta, hogy a betlehem a helyén marad – jelentette ki Kimberly Byrd.

A mi kisvárosunkban minden sarkon templom áll

– mondta Byrd, utalva arra, hogy Mullins a mélyen vallásos, konzervatív értékrendjéről ismert Biblia-övezet szívében fekszik.

Byrd elmondása szerint arra számított, hogy a polgármester belátja tévedését, és bocsánatot kér vagy legalább párbeszédet kezdeményez, ám ez nem történt meg. A közösség támogatása azonban erőt adott a bizottságnak az ellenálláshoz.

Soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmit kell tennem

– fogalmazott Byrd.

De végső soron ki kell állnunk amellett, amiben hiszünk, és ami helyes

– tette hozzá.

Az eset jogi háttere is a helyiek igazát támasztja alá. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága az 1984-es, Lynch kontra Donnelly ügyben 5-4 arányban úgy határozott, hogy a Rhode Island-i város által kiállított betlehem nem sérti az alkotmányt, amennyiben az egy szélesebb körű, világi szimbólumokat is tartalmazó ünnepi dekoráció része.

Mivel a mullinsi dekoráció a teljes karácsonyi hangulatot hivatott megidézni, a vallási jelkép tiltása nem csupán erkölcsileg, de vélhetően jogilag is aggályos lett volna.

A történet végül a hagyományőrző lakosok győzelmével zárult: a bizottság dacolt a polgármesteri utasítással, és a betlehemi jászol a helyén maradt. 

Az Egyesült Államok fokozza a nyomást: olajszállító tankerhajókat üldöznek az amerikai egységek
Kényszersorozás Ukrajnában: parkolóban támadtak rá egy férfira – videó
Rutte újabb meredek kijelentése miatt centikre a világháború – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!