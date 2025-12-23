Sokkoló! Ez történt, amikor a keresztények azt mondták: elég volt

A karácsony közeledtével az Egyesült Államokban évről évre menetrendszerűen fellángolnak a viták a vallási jelképek közterületi megjelenítése körül. A balliberális oldal, a politikai korrektség jegyében, rendszeresen igyekszik kiszorítani a keresztény szimbólumokat a nyilvános terekről, arra hivatkozva, hogy azok sérthetik más vallásúak vagy az ateisták érzékenységét. Most azonban egy apró dél-karolinai település, Mullins lakossága mutatta meg, hogyan kell kiállni a keresztény értékek (és a betlehem) mellett – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.
A konfliktus a hálaadás környékén robbant ki, amikor a városszépítő bizottság elhatározta, hogy ünnepi díszbe öltözteti a település új piacterét. Kimberly Byrd, a bizottság vezetője elmondta: céljuk az volt, hogy a terület úgy nézzen ki, „mint egy karácsonyi filmben”, ezzel is fellendítve a helyi üzletek forgalmát és erősítve az ünnepi hangulatot. Fontos kiemelni, hogy a dekoráció költségeit a csoport tagjai teljes egészében saját zsebükből finanszírozták, nem terhelték az adófizetőket.
A díszlet központi eleme természetesen egy betlehemi jelenet volt, amely Jézus születését ábrázolta.
Az idilli készülődést azonban Miko Pickett polgármester beavatkozása zavarta meg. A városvezető arra utasította a bizottságot, hogy távolítsák el a jászolt a köztulajdonban lévő parkolóból. Pickett az ilyenkor szokásos liberális érvkészletet vonultatta fel: aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a vallási jelkép „sértheti a más hitű lakosokat”, továbbá az állam és az egyház szétválasztásának alkotmányos elvére hivatkozott.
Miután a hír felháborodást váltott ki a közösségben, a polgármester egy nyilvános Facebook-bejegyzésben próbálta magyarázni döntését.
Szeretném tisztázni a betlehemmel kapcsolatos megjegyzéseimet. Kizárólag a nyilvános parkolóból kértem annak eltávolítását. Ennek oka, hogy az egyház és az állam szétválasztása az önkormányzatokra is vonatkozik a vallási szimbólumok köztulajdonban és parkokban való elhelyezése tekintetében
– írta Pickett, hozzátéve a kötelező panelt a „különböző etnikumokból és vallási meggyőződésűekből álló közösségről”.
A helyiek azonban nem hagyták magukat megfélemlíteni. Esze ágában sincs meghátrálni, és megfogadta, hogy a betlehem a helyén marad – jelentette ki Kimberly Byrd.
A mi kisvárosunkban minden sarkon templom áll
– mondta Byrd, utalva arra, hogy Mullins a mélyen vallásos, konzervatív értékrendjéről ismert Biblia-övezet szívében fekszik.
Byrd elmondása szerint arra számított, hogy a polgármester belátja tévedését, és bocsánatot kér vagy legalább párbeszédet kezdeményez, ám ez nem történt meg. A közösség támogatása azonban erőt adott a bizottságnak az ellenálláshoz.
Soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmit kell tennem
– fogalmazott Byrd.
De végső soron ki kell állnunk amellett, amiben hiszünk, és ami helyes
– tette hozzá.
Az eset jogi háttere is a helyiek igazát támasztja alá. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága az 1984-es, Lynch kontra Donnelly ügyben 5-4 arányban úgy határozott, hogy a Rhode Island-i város által kiállított betlehem nem sérti az alkotmányt, amennyiben az egy szélesebb körű, világi szimbólumokat is tartalmazó ünnepi dekoráció része.
Mivel a mullinsi dekoráció a teljes karácsonyi hangulatot hivatott megidézni, a vallási jelkép tiltása nem csupán erkölcsileg, de vélhetően jogilag is aggályos lett volna.
A történet végül a hagyományőrző lakosok győzelmével zárult: a bizottság dacolt a polgármesteri utasítással, és a betlehemi jászol a helyén maradt.