Pakisztáni újságíró: a bevándorlók nyerésre állnak – videó

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Egy Amerikában élő, pakisztáni származású újságíró egy felvételen durva sértésekkel illette a fehér amerikaiakat, miközben elmondta, hogy a bevándorlók „nyerésre állnak”. A videóban gúnyosan beszélt a fehérek kultúrájáról és történelméről, és azt hangoztatta, hogy a pakisztáni közösség gyorsan növekszik. A kijelentések hatalmas felháborodást váltottak ki.
Wajahat Ali, egy pakisztáni származású újságíró, aki a New York Timesnál dolgozik gyűlölettel teli videóban támadta a fehér amerikaiakat, amelyben „veszteseknek” nevezte őket, és nyíltan arról beszélt, hogy a bevándorlók „nyerésre állnak”, mert több gyermeket vállalnak. Ali több mint egy percen át sorolta sértéseit, miközben azt állította: a fehérek „legnagyobb hibája” az volt, hogy „egyáltalán beengedték” a bevándorlókat az országba – írja a Junge Freiheit.

A bevándorló bevallotta, hogy demográfiai fegyverként kell tekint a bevándorlásra
A bevándorló bevallotta, hogy demográfiai fegyverként kell tekint a bevándorlásra
Fotó: MD ABU SUFIAN JEWEL / NurPhoto

Ha egyszer beengedsz közülünk valakit, akkor tudod, mi történik [...]. Jön a nagymamánk, jön a nagyapánk, jön a nagybátyánk, jön az unokatestvérünk, jön a másodunokatestvérünk, jön a harmadunokatestvérünk 

– mondta Ali. A videóban Ali lenézően beszélt a fehér amerikaiak történelméről és kultúrájáról is, amelyet „szarnak” titulált és azt állította, nem véletlen, hogy a gyerekek inkább „fekete zenét” hallgatnak. Szerinte „mindenütt” olyan emberek élnek már az Egyesült Államokban, mint ő, és azt hangoztatta, hogy a pakisztáni közösség „sok gyermeket vállaló közösség”, amely gyorsan növekszik, miközben szerinte az ország tele van pakisztániak által működtetett hotelekkel és éttermekkel. Kijelentette: 

Azt akarom, hogy tudjátok: vesztettetek.

A felvétel hatalmas felháborodást váltott ki online, főként konzervatív körökben. Több influenszer arra emlékeztetett, hogy Ali korábban még arról írt, nevetséges azt gondolni, hogy muszlimok gyűlölnék Amerikát, most viszont nyíltan fejtette ki ellenszenvét a fehér emberek, kultúrájuk, ételeik, nőik és zenéjük iránt. Korábban írtunk róla, hogy Trump kemény döntést hozott a bevándorlás ügyében.

Ali egyértelműen demográfiai fegyverként tekint a bevándorlásra, és szerinte érdemes komolyan venni.

 

