Bidenék négy évig ültek egy súlyos ügy bizonyítékain

Letartóztatta az FBI azt a férfit, aki 2021. január 5-én két csőbombát helyezett el a Capitoliumnál – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat. Az ügy súlyossága ellenére a nyomozás Joe Biden hivatali ideje alatt nem lépett előre.
Pam Bondi amerikai főügyész megerősítette, hogy két működőképes bombáról volt szó, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.
Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelenlegi igazgatója szerint vagy a szakmai alkalmatlanság, vagy a szándékos politikai szabotázs akadályozta a nyomozást, amelyet az új vezetés rövid idő alatt felgöngyölített.
Az FBI csütörtökön Észak-Virginiában letartóztatta a woodbridge-i illetőségű Brian Cole Jr.-t, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő helyezte el a csőbombákat a Republikánus és a Demokrata Nemzeti Bizottság székházainak közelében. Az eset 2021. január 5-én, a Capitoliumnál történt zavargásokat megelőző estén történt, ám az elkövető kiléte egészen mostanáig ismeretlen maradt.
A letartóztatást követően Kash Patel, az FBI igazgatója a Fox Newsnak adott exkluzív interjúban rántotta le a leplet a nyomozás kulisszatitkairól. Patel állítása szerint az áttörést nem valami új, futurisztikus technológia hozta el, hanem a legalapvetőbb nyomozati eszközök alkalmazása, amelyeket a Biden-kormányzat alatt érthetetlen módon mellőztek.
Visszatértünk az alapokhoz, és megvizsgáltuk a cellainformációkat
– nyilatkozta Patel.
Az igazgató szerint az FBI új vezetése egyszerűen lekérte a mobilszolgáltatók toronyadatait az adott időszakból, és feltette azokat a kérdéseket, amelyeket már 2021-ben fel kellett volna tenni.
Megnéztük, milyen információkat adtak át a szolgáltatók a házkutatási parancsok alapján, és feltettük a kérdést: miért nem ellenőrizték az összes telefonszámot? Miért nincsenek összekapcsolva? Miért nem végeztek geolokációs elemzést?
– sorolta a mulasztásokat az igazgató.
Patel szerint a válasz a kérdésekre lesújtó képet fest az amerikai igazságszolgáltatás közelmúltbeli állapotáról.
Ez vagy puszta inkompetencia, vagy teljes mértékű, szándékos gondatlanság. Az FBI jelenlegi vezetése számára egyik sem elfogadható
– szögezte le.
A gyanúsítottat, aki a térfigyelő kamerák felvételein is látható volt, négy éven át képtelen volt azonosítani a szervezet, miközben a bizonyítékok gyakorlatilag az orruk előtt voltak.
A nyomozás egyik kulcsmomentuma egy pár Nike edzőcipő volt. A gyanúsított által viselt lábbeliből ugyanis csak korlátozott mennyiséget gyártottak az Egyesült Államokban. Az FBI a cellainformációkból nyert adatokat összevetette a helyszínen tartózkodó személyek profiljával – magasság, testsúly, méretek –, és a ritka cipő tulajdonosainak körével. Ez a klasszikus, aprólékos rendőri munka vezetett végül Brian Cole Jr. azonosításához.
Az ügy politikai hullámai legalább akkorák, mint a bűnügyiek. Pam Bondi igazságügyi miniszter a Fox & Friends című műsorban megerősítette Patel állításait, és „porosodó aktákról” beszélt.
Ez az ügy parlagon hevert. Négy évig ültek rajta, és senki nem tett semmit a megoldás érdekében
– fogalmazott a tárcavezető, hangsúlyozva, hogy a bombák valódiak voltak, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem robbantak fel, ami tragédiához vezethetett volna.
A miniszter dicsérte Kash Patelt és Dan Bongino FBI-igazgatóhelyettest, amiért leporolták az ügyet, és a legnagyobb titoktartás mellett vezényelték le az új eljárást.
Az egész nyomozásból semmi nem szivárgott ki. Csendben tartották. Ügynökök százai dolgoztak ezen az ügyön, mert egy rendkívül veszélyes személyről van szó
– tette hozzá Bondi.
A gyanúsított elleni eljárás során az FBI szorosan együttműködött az Igazságügyi Minisztériummal és Jeanine Pirro ügyésszel. Patel hangsúlyozta, hogy bár bárkit letartóztathatnának, a cél a bíróságon is megálló bizonyítékok összegyűjtése volt. Számtalan idézést és jogi folyamatot vittek végig, mielőtt csütörtök reggel lecsaptak volna a gyanúsított munkahelyére és otthonára.
Brian Cole Jr. ellen robbanószerkezet használata miatt emeltek vádat, de Bondi előrejelzése szerint a vádpontok száma bővülni fog. A gyanúsított pénteken áll először bíróság elé Washingtonban.