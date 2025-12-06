Bidenék négy évig ültek egy súlyos ügy bizonyítékain

Letartóztatta az FBI azt a férfit, aki 2021. január 5-én két csőbombát helyezett el a Capitoliumnál – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat. Az ügy súlyossága ellenére a nyomozás Joe Biden hivatali ideje alatt nem lépett előre.

Míg Joe Biden hivatali ideje alatt semmit nem haladt a nyomozás, az FBI most letartóztatta a gyanúsítottat, az otthonát pedig nyombiztosítók vizsgálták át (Fotó: Getty Images via AFP)

Pam Bondi amerikai főügyész megerősítette, hogy két működőképes bombáról volt szó, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelenlegi igazgatója szerint vagy a szakmai alkalmatlanság, vagy a szándékos politikai szabotázs akadályozta a nyomozást, amelyet az új vezetés rövid idő alatt felgöngyölített.

Az FBI csütörtökön Észak-Virginiában letartóztatta a woodbridge-i illetőségű Brian Cole Jr.-t, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő helyezte el a csőbombákat a Republikánus és a Demokrata Nemzeti Bizottság székházainak közelében. Az eset 2021. január 5-én, a Capitoliumnál történt zavargásokat megelőző estén történt, ám az elkövető kiléte egészen mostanáig ismeretlen maradt.

A letartóztatást követően Kash Patel, az FBI igazgatója a Fox Newsnak adott exkluzív interjúban rántotta le a leplet a nyomozás kulisszatitkairól. Patel állítása szerint az áttörést nem valami új, futurisztikus technológia hozta el, hanem a legalapvetőbb nyomozati eszközök alkalmazása, amelyeket a Biden-kormányzat alatt érthetetlen módon mellőztek.

Visszatértünk az alapokhoz, és megvizsgáltuk a cellainformációkat

– nyilatkozta Patel.

Az igazgató szerint az FBI új vezetése egyszerűen lekérte a mobilszolgáltatók toronyadatait az adott időszakból, és feltette azokat a kérdéseket, amelyeket már 2021-ben fel kellett volna tenni.

Megnéztük, milyen információkat adtak át a szolgáltatók a házkutatási parancsok alapján, és feltettük a kérdést: miért nem ellenőrizték az összes telefonszámot? Miért nincsenek összekapcsolva? Miért nem végeztek geolokációs elemzést?

– sorolta a mulasztásokat az igazgató.

Patel szerint a válasz a kérdésekre lesújtó képet fest az amerikai igazságszolgáltatás közelmúltbeli állapotáról.

Ez vagy puszta inkompetencia, vagy teljes mértékű, szándékos gondatlanság. Az FBI jelenlegi vezetése számára egyik sem elfogadható

– szögezte le.