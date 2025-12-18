Hírlevél
Alkotmányos puccsot hajtottak végre Lengyelország ellen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az Európai Unió Bírósága veszélyes határt lépett át, amikor kimondta, hogy a lengyel alkotmánybíróság nem független és pártatlan. Bóka János úgy vélte, a nemzeti alkotmányos intézményrendszer megítélése nem uniós, hanem tagállami hatáskör. Hozzátette: az ilyen lépések aláássák a tagállami szuverenitást és az európai együttműködés alapjait.
Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi médiában megosztott bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió Bírósága átlépett egy határt. Felidézte, hogy aznap a testület helyt adott az Európai Bizottság Lengyelország ellen indított keresetének, és kimondta: az uniós jog értelmében a lengyel alkotmánybíróság nem tekinthető független és pártatlan bíróságnak.

Bóka János szerint az Európai Unió Bírósága veszélyes határt lépett át
Fotó: AFP

Hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt fontos rögzíteni: a lengyel alkotmánybíróság összetételének és működésének minősítése nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, mivel az alkotmányos intézményrendszer kialakítása kizárólag nemzeti hatáskör. 

Álláspontja szerint, amikor a Bíróság egy nemzeti alkotmánybíróság legitimitását kérdőjelezi meg, akkor már nem jogértelmezést végez, hanem alkotmányos puccsot hajt végre, súlyosan túllépve a Szerződésekben rögzített hatáskörein.

Különösen aggasztónak nevezte azt is, hogy a döntés az uniós jog elsőbbségére hivatkozva próbálja felülírni a tagállamok alkotmányos identitását, amit súlyos szereptévesztésnek és a Szerződésekben rögzített hatáskörmegosztás felrúgásának tartott.

Végezetül arra emlékeztetett, hogy pontosan az ilyen döntések miatt indították el az Európai Unió hatásköreinek átfogó átvilágítását, mert véleménye szerint, ha nincs világos határ a tagállami szuverenitás és az uniós hatáskörök között, akkor végső soron nincs valódi európai együttműködés sem, csupán birodalomépítés.

 

