Alkotmányos puccsot hajtottak végre Lengyelország ellen

Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi médiában megosztott bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió Bírósága átlépett egy határt. Felidézte, hogy aznap a testület helyt adott az Európai Bizottság Lengyelország ellen indított keresetének, és kimondta: az uniós jog értelmében a lengyel alkotmánybíróság nem tekinthető független és pártatlan bíróságnak.

Fotó: AFP

Hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt fontos rögzíteni: a lengyel alkotmánybíróság összetételének és működésének minősítése nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, mivel az alkotmányos intézményrendszer kialakítása kizárólag nemzeti hatáskör.

Álláspontja szerint, amikor a Bíróság egy nemzeti alkotmánybíróság legitimitását kérdőjelezi meg, akkor már nem jogértelmezést végez, hanem alkotmányos puccsot hajt végre, súlyosan túllépve a Szerződésekben rögzített hatáskörein.

Különösen aggasztónak nevezte azt is, hogy a döntés az uniós jog elsőbbségére hivatkozva próbálja felülírni a tagállamok alkotmányos identitását, amit súlyos szereptévesztésnek és a Szerződésekben rögzített hatáskörmegosztás felrúgásának tartott.

Végezetül arra emlékeztetett, hogy pontosan az ilyen döntések miatt indították el az Európai Unió hatásköreinek átfogó átvilágítását, mert véleménye szerint, ha nincs világos határ a tagállami szuverenitás és az uniós hatáskörök között, akkor végső soron nincs valódi európai együttműködés sem, csupán birodalomépítés.