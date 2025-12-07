Elképesztő fordulat a brazil elnökválasztáson – ez mindent megváltoztat

Hírlevél
A volt brazil elnök, Jair Bolsonaro legidősebb fia, Flávio Bolsonaro is hivatalosan bejelentette, hogy elindul a 2026-os elnökválasztáson. A 44 éves politikus, aki 2019 óta a brazil szenátus tagja, a szélsőbaloldali Luiz Inácio Lula da Silva ellen mérkőzik majd meg, aki 80 évesen próbál újabb négyéves mandátumot szerezni.
Jair BolsonaroFlávio BolsonaroállamcsínyelnökválasztásBrazília

A Liberális Párt (PL) elnöke, Valdemar Costa Neto jelentette be a jelölést, hangsúlyozva, hogy Fláviót személyesen is támogatja apja. Jair Bolsonaro jelenleg börtönbüntetését tölti, miután 2023 januárjában államcsíny kísérletével vádolták, és 27 éves letöltendő börtönbüntetést kapott – írja az El Mundo.

Flávio Bolsonaro is hivatalosan bejelentette, hogy elindul a 2026-os elnökválasztáson
Flávio Bolsonaro is hivatalosan bejelentette, hogy elindul a 2026-os elnökválasztáson Fotó: AFP

Flávio Bolsonaro is beszáll a politikai ringbe

Flávió Bolsonaro ügyvédként dolgozott, mielőtt 2019-ben szenátori mandátumot szerzett. A bejelentés után a Cruza hírportálnak azt mondta: „Teljesíteni fogom a küldetésemet”, ezzel jelezve, hogy elkötelezetten készül az elnökválasztásra. A politikai elemzők szerint 

jelölése egyértelmű válasz volt a jobboldalon felmerült kételyekre, amelyek Jair Bolsonaro politikai eltiltása után keletkeztek. 

A volt elnök ugyanis 2022-ben a vádak szerint államcsínyt követett el, és az az évi választásokkal kapcsolatos összeesküvés miatt börtönbüntetést kapott.

A Flávió Bolsonaro által támogatott politikai irányvonal továbbra is a jobboldali, konzervatív értékeket képviseli.

A politikus kiáll az amnesztia mellett, amely a 2023-as puccskísérletben részt vevőket, így apját is mentesítené a felelősség alól. A törvényjavaslat azonban hónapok óta a kongresszusban rekedt, mivel hiányzik hozzá a szükséges politikai támogatás.

Elemzők szerint Flávió Bolsonaro jelölése nemcsak a politikai hagyomány folytatását jelzi, hanem a brazil jobboldal egységét is szimbolizálja a 2026-os választások előtt. 

Bár a fiatal szenátor politikai tapasztalata még elmarad apjáéhoz képest, a családi név és a jobboldali bázis biztosítja számára a szükséges támogatást a kampány kezdetén. A választások 2026. októberében kerülnek megrendezésre, a győztes pedig 2027 januárjában kezdi meg négyéves elnöki ciklusát. A politikai harc Lula da Silva, a baloldali veterán és Flávió Bolsonaro, a jobboldali örökös között ígérkezik kiélezettnek, különösen egy olyan időszakban, amikor Brazília társadalmi és politikai feszültségei újra felszínre kerültek.

 

