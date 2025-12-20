Bondi Beach-i terrortámadás: Ausztrália drasztikus lépést tervez

Ausztrália nemzeti szintű fegyver-visszavásárlási programot indít a Sydney-ben történt halálos lövöldözés után, amely súlyos vitát váltott ki a fegyverviselés szabályozásáról és az antiszemitizmus elleni fellépésről. A Bondi Beach-i terrortámadás rávilágított arra, hogy az ország fegyvertörvényei felülvizsgálatra szorulnak.

Megemlékezés a Bondi Beach-i terrortámadás áldozataira.

Fotó: AFP

Vasárnap több mint tíz ember vesztette életét, és több tucatnyian megsebesültek, amikor két fegyveres tüzet nyitott a hanukát ünneplő zsidó közösség tagjaira a Sydney-i strandon.

A hatóságok szerint a támadást - amelyet terrortámadásnak minősítettek - az Iszlám Állam inspirálhatta. A tragédia után országszerte fokozódott a rendőri jelenlét, hogy megakadályozzák a további erőszakos cselekményeket. Anthony Albanese miniszterelnök a tragédia után bejelentette, hogy a szövetségi kormány nemzeti fegyver-visszavásárlási programot indít. A cél az illegális lőfegyverek eltávolítása.

Ausztrália fegyvertörvényeit utoljára a Port Arthur-i tragédia nyomán reformálták meg jelentősen

– hangsúlyozta Albanese, hozzátéve: „A bondi-i szörnyű események azt mutatják, hogy több fegyvert kell eltávolítanunk az utcákról.”

Prime Minister Anthony Albanese has announced a new national gun buyback scheme to purchase surplus, newly banned and illegal firearms, the largest buyback since the Howard government initiated one in 1996.



Follow live: https://t.co/uDokB3Nn62 pic.twitter.com/eYKjlHRS9M — Financial Review (@FinancialReview) December 19, 2025

Az ausztrál miniszterelnök szerint a kormány az államokkal együttműködve fog fellépni a fegyverek visszavásárlása és az illegális kereskedelem ellen, a költségeket pedig a szövetségi és az állami kormányzat közösen viseli majd.

Albanese kiemelte, hogy a jelenlegi engedélyezési rendszer lehetővé teszi, hogy egy lakos hat nagy teljesítményű puskát birtokoljon, ami szerinte egyértelműen problémás. Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke bejelentette, hogy a jövő héten összehívják az állami kormányt, hogy elfogadják „az ország legszigorúbb fegyvertörvény-reformját”. A tervezett intézkedések között szerepel a lőfegyverek számának négy darabra való korlátozása, az engedélyezési követelmények szigorítása, valamint a kockázatos fegyverekhez és alkatrészekhez való hozzáférés korlátozása.

Az 1996-os port arthuri mészárlás után Ausztrália országszerte mintegy 640 000 tiltott lőfegyvert szerzett vissza, a kártérítés teljes költsége akkor körülbelül 304 millió ausztrál dollár volt.

Albanese szerint az új program célja, hogy Bondi Beachen történt támadáshoz hasonló ne történjen. A tragédia után a Sydney-i zsidó közösség tagjai imádkozni gyűltek össze Bondi Beachen. Több száz úszó és szörfös a tengerben kör alakzatot formálva tisztelegtek az áldozatok előtt. Yosef Eichenblatt rabbi elmondta, hogy az elmúlt két évben sokan folyamatos fenyegetettséget éreztek, és bizonytalanokká váltak, hogy mennyire vannak szívesen Ausztráliában.

Az áldozatok temetése folyamatosan zajlik.

Boris és Sofia Gurman, a pár, aki életét áldozta egy támadás megállításáért, végső nyughelyre került. Eközben Ahmed al Ahmed, aki közvetlenül elvette a fegyvert az egyik feltételezett támadótól, több mint 2,5 millió ausztrál dollár értékű online adományt kapott hősiességéért. A helyszínen meghalt 50 éves Sajid Akram fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, és hat lőfegyvert regisztráltatott. Az eset rávilágít arra, hogy a jelenlegi fegyvertartási szabályok nem nyújtanak megfelelő védelmet a közösség számára.

Albanese kormányát kritika érte, mivel a baloldali kabinetet azzal vádolták, hogy nem tett eleget az antiszemitizmus, különösen a Gázai konfliktus kezdete óta tapasztalt megugrásának kezelése érdekében.

A szövetségi kormány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az elmúlt két évben folyamatosan felhívta a figyelmet a gyűlöletbeszéd és az antiszemitizmus problémáira, és törvényt fogadott el a gyűlöletkeltő megnyilvánulások büntethetősége érdekében. A Bondi Beach-i tragédia ismét világossá tette, hogy a fegyveres erőszak és a gyűlöletellenes jogszabályok kérdése kiemelt prioritást kell, hogy kapjon Ausztráliában. A szigorítások és a fegyver-visszavásárlási program célja, hogy a közösségek biztonságát erősítse és megelőzze a hasonló tragédiákat a jövőben.