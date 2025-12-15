Gyümölcsárusból lett hős: saját életét kockáztatva fegyverezte le a Bondi Beach-i lövöldözőt egy férfi – videó

A Bondi Beach-i lövöldözés egyik kulcsszereplője Ahmed al-Ahmed, egy Sydney Sutherland Shire városrészében élő, 43 éves gyümölcsbolt-tulajdonos, aki civilként avatkozott közbe, amikor fegyveresek támadtak a tengerparton összegyűlt tömegre – számolt be róla az Euronews.

Gyászolók a Bondi Pavilionnál a Bondi Beachen történt lövöldözés másnapján

Fotó: AFP

A közösségi médiában terjedő videófelvételeken látható, ahogy Ahmed hátulról rátámad az egyik fegyveresre, kicsavarja a kezéből a puskát, majd a támadóra szegezi, miközben az egy közeli híd irányába hátrál, ahol a másik fegyveres tartózkodott.

A férfi ezután egy fának támasztotta a fegyvert, és feltett kézzel jelezte a kiérkező rendőröknek, hogy nem jelent veszélyt. A dulakodás során azonban a második támadó kétszer rálőtt: egyszer a karján, egyszer a kezén sebesült meg.

Ahmedet vasárnap este megműtötték, jelenleg kórházban ápolják, állapota stabil, lábadozik. Unokatestvére, Mustafa az ausztrál médiának úgy nyilatkozott:

Száz százalékig hős. Reméljük, hogy teljesen felépül.

A család elmondása szerint Ahmednek semmilyen fegyveres tapasztalata nem volt, egyszerűen a helyszínen tartózkodott, amikor a támadás elkezdődött, és ösztönösen cselekedett.

A történtek után Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke „igazi hősnek” nevezte a férfit, hangsúlyozva:

Sokan vannak ma életben az ő bátorságának köszönhetően.

A támadással kapcsolatban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is megszólalt, aki egy kormányülésen méltatta Ahmed helytállását, külön kiemelve, hogy muszlim férfiként lépett közbe, megakadályozva az ártatlan emberek elleni további támadást.

A lövöldözés helyi idő szerint 18:45 körül történt a Bondi Beachen, egy hanukai ünnepség alatt, amelyen mintegy ezer ember vett részt. A rendőrség megerősítette, hogy két támadó volt, egy apa és a fia. Az 50 éves férfit a rendőrök a helyszínen lelőtték, míg 24 éves fia súlyos sérüléseket szenvedett, de stabil állapotban van.

A hatóságok kizárták, hogy további elkövetők lettek volna.