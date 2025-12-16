Harminc év után is kísért Bosznia tragédiája: az etnikai tisztogatástól Srebrenicáig - videó

Bosznia-Hercegovina a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság része volt, amely Josip Broz Tito halála után fokozatosan meggyengült. Az 1980-as évektől a gazdasági válság és az erősödő nacionalizmus – különösen Szerbiában és Horvátországban – egyre nyíltabban kérdőjelezte meg az államszövetség fennmaradását – írta elemző cikkében az Al Jazeera.

A Szarajevóban álló emlékműnél a háború során mesterlövész-tűzben megölt gyerekek nevei emlékeztetnek Bosznia feldolgozatlan veszteségeire és az igazság iránti máig élő követelésre Fotó: AFP

Miután Szlovénia és Horvátország 1991-ben kikiáltotta függetlenségét, Bosznia-Hercegovina 1992 márciusában népszavazáson döntött az önállóságról. A boszniai szerb lakosság jelentős része azonban bojkottálta a voksolást, és saját politikai entitást hozott létre, amely később a Krajinai Szerb Köztársaság alapja lett.

Az ország függetlenségének nemzetközi elismerését követően boszniai szerb fegyveres erők – a jugoszláv hadsereg és félkatonai alakulatok támogatásával – támadásokat indítottak, megkezdve a háborút.

Etnikai tisztogatás és Szarajevó ostroma

A konfliktust kezdettől fogva a civilek elleni erőszak jellemezte. Az etnikai tisztogatás célja az volt, hogy bizonyos területekről teljesen eltüntessék a nem szerb lakosságot.

Szarajevó ostroma 1992 áprilisában kezdődött, és közel négy évig tartott. A várost körülzáró erők folyamatos tüzérségi támadásokkal és mesterlövészekkel tartották rettegésben a lakosságot. A blokád idején mintegy 11 ezer ember vesztette életét, köztük több mint ezer gyerek.

Más térségekben – például Prijedor, Foca és Visegrád környékén – fogolytáborokat hoztak létre, ahol bosnyák és horvát civileket kínoztak, erőszakoltak meg és gyilkoltak meg. A nemi erőszakot a terror eszközeként, szervezett módon alkalmazták.

ENSZ „biztonságos övezetek” és folytatódó vérengzések

1993-ban az ENSZ több várost – köztük Srebrenicát – „biztonságos övezetté” nyilvánította, ám a nemzetközi védelem a gyakorlatban nem bizonyult elegendőnek. A támadások és a civil áldozatok száma tovább nőtt.

Szarajevóban piaci és közterületi támadások sokkolták a világot, miközben a nemzetközi közösség sokáig tétovázott a határozott katonai beavatkozással.