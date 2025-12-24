Az USA kitiltotta a volt uniós biztost a közösségi média cenzúrája miatt

Az amerikai külügyminisztérium kedden bejelentette: megtagadja Thierry Breton volt EU-biztos és további négy személy vízumkérelmét, tiltakozásul az európai közösségimédia-szabályozás ellen – számolt be róla a DW.

Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős volt biztosa Fotó: AFP

Az intézkedés az Egyesült Államok és Európa közötti feszültségek erősödése közepette született, miután Donald Trump elnök kormánya azzal vádolta Brüsszelt, hogy korlátozza az alapvető szabadságjogokat

– fogalmaz a portál.

Breton mellett az amerikai vízumtilalom az alábbi személyeket érinti:

Anna-Lena von Hodenberg és Josephine Ballon, a német HateAid civil szervezet munkatársai

Imran Ahmed, az amerikai székhelyű Center for Countering Digital Hate brit vezérigazgatója

Clare Melford, a Global Disinformation Index (GDI) társalapítója

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere szerint az öt érintett személy „szervezett erőfeszítéseket vezetett annak érdekében, hogy amerikai platformokat kényszerítsenek az általuk nem kívánatos amerikai nézetek cenzúrázására és elnyomására” – írják.

Kezdetben nem nevezték meg a vízumtilalommal sújtott személyeket, ám Sarah Rogers, a közdiplomáciáért felelős államtitkár később egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben azonosította őket.

Rogers Bretont az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló törvényének (DSA) „zseniális ötletgazdájaként” jellemezte. A jogszabály tartalommoderálási és egyéb előírásokat ír elő az Európában működő nagy közösségimédia-platformok számára. Az amerikai külügyminisztérium közölte: a HateAid a DSA végrehajtásában „megbízható bejelentőként” működik közre.

Breton a vele szembeni intézkedést „boszorkányüldözésnek” nevezte.

Amerikai barátainknak üzenem: a cenzúra nem ott van, ahol gondoljátok

– írta az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.