Szakszervezeti vezető sürgeti a brit Munkáspártot: vámunióval kellene közeledni Európához

Paul Nowak, a TUC főtitkára a Guardiannek nyilatkozva arról beszélt, hogy a brit közvélemény mára felismerte: elengedhetetlen egy lényegesen jobb kereskedelmi megállapodás, és ez a kérdés minden eddiginél sürgetőbbé vált az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolat kiszámíthatatlansága, illetve Donald Trump szerepe miatt.

Paul Nowak, a brit Szakszervezeti Szövetség (Trades Union Congress, TUC) főtitkára

Fotó: AFP

Az interjúban Nowak hangsúlyozta, hogy

Keir Starmernek kíméletlen következetességgel a megélhetési költségekre kellene összpontosítania, ha a Munkáspárt javítani akar a közvélemény-kutatásokban elfoglalt helyzetén. Úgy fogalmazott, nem meglepő, hogy a párt vezetésében találgatások indultak, amikor ilyen gyengén szerepelnek, ugyanakkor figyelmeztette a lehetséges kihívókat: a nyilvánosság „nem fogja megköszönni”, ha a belső hatalmi harcok elvonják a figyelmet a gazdaságról.

Nowak óvatosságra intette Starmert és Shabana Mahmood belügyminisztert a migrációs szigorítások kapcsán is. A szakszervezetek különösen aggódnak a határozatlan idejű letelepedési engedély tervezett szigorítása miatt. Úgy véli, a gazdasági növekedés egyik kulcsa az Európai Unióval való szorosabb kapcsolat, akár egy vámunió formájában is.

A kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a lehető legszorosabb pozitív munkakapcsolatot építse ki Európával… beleértve a vámuniót is

– mondta.

Nowak hangsúlyozta: akár a Brexit mellett, akár ellene szavaztak az emberek, ma már sokan látják a rossz megállapodás következményeit, például az élelmiszerárak emelkedését.