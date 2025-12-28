Hírlevél
Egyesült Királyság

Szakszervezeti vezető sürgeti a brit Munkáspártot: vámunióval kellene közeledni Európához

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Paul Nowak, a brit szakszervezeti szövetség (TUC) főtitkára szerint a Munkáspártnak gyökeresen újra kellene gondolnia az Európai Unióhoz fűződő viszonyát, akár egy vámunió megkötésével is. A szakszervezeti vezető úgy véli, a Brexit súlyos gazdasági károkat okozott, miközben az Egyesült Államok egyre kiszámíthatatlanabb partner, ezért Keir Starmer számára nincs idő a politikai mellébeszélésre.
Egyesült KirályságStarmervámunióEurópa

Paul Nowak, a TUC főtitkára a Guardiannek nyilatkozva arról beszélt, hogy a brit közvélemény mára felismerte: elengedhetetlen egy lényegesen jobb kereskedelmi megállapodás, és ez a kérdés minden eddiginél sürgetőbbé vált az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolat kiszámíthatatlansága, illetve Donald Trump szerepe miatt. 

Paul Nowak, a brit Szakszervezeti Szövetség (Trades Union Congress, TUC) főtitkára
Paul Nowak, a brit Szakszervezeti Szövetség (Trades Union Congress, TUC) főtitkára
Fotó: AFP

Az interjúban Nowak hangsúlyozta, hogy 

Keir Starmernek kíméletlen következetességgel a megélhetési költségekre kellene összpontosítania, ha a Munkáspárt javítani akar a közvélemény-kutatásokban elfoglalt helyzetén. Úgy fogalmazott, nem meglepő, hogy a párt vezetésében találgatások indultak, amikor ilyen gyengén szerepelnek, ugyanakkor figyelmeztette a lehetséges kihívókat: a nyilvánosság „nem fogja megköszönni”, ha a belső hatalmi harcok elvonják a figyelmet a gazdaságról.

Nowak óvatosságra intette Starmert és Shabana Mahmood belügyminisztert a migrációs szigorítások kapcsán is. A szakszervezetek különösen aggódnak a határozatlan idejű letelepedési engedély tervezett szigorítása miatt. Úgy véli, a gazdasági növekedés egyik kulcsa az Európai Unióval való szorosabb kapcsolat, akár egy vámunió formájában is. 

A kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a lehető legszorosabb pozitív munkakapcsolatot építse ki Európával… beleértve a vámuniót is

 – mondta.

Nowak hangsúlyozta: akár a Brexit mellett, akár ellene szavaztak az emberek, ma már sokan látják a rossz megállapodás következményeit, például az élelmiszerárak emelkedését.

