Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Rejtélyes objektum csapódott a Holdba

ukrajna

Brüsszel csak önti a pénzt Ukrajnába

Az EU ismét jelentős összeget utalt Ukrajnának: az Európai Bizottság újabb 2,3 milliárd eurót folyósított. Eközben az uniós polgárok egyre súlyosabb gazdasági terhekkel szembesülnek, és továbbra is kérdéses, milyen közvetlen hasznot jelent mindez az európai adófizetők számára. Úgy tűnik Brüsszel számára semmi sem drága. Tömik az ukrán háborús maffia zsebét.
ukrajnabrüsszeltámogatáseurópai bizottság

Brüsszel 2,3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az ország pénzügyeinek és közigazgatásának támogatására, miközben az ország továbbra is küzd Oroszország inváziója ellen. Ez a hatodik rendszeres kifizetés az Ukrajna-program keretében, amely az Unió legfontosabb eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és az EU-tagság felé vezető útjának támogatására – számolt be közleményében az Európai Bizottság.

Brüsszel tovább hízlalja az ukránok zsebét.
Fotó: AFP

Ez segít stabilizálni az állami költségvetést, miközben lehetővé teszi Kijev számára, hogy előrehaladjon az európai integrációhoz elengedhetetlen ambiciózus strukturális reformokkal.

 – áll a jelentésben.

Ezzel a hatodik részletkifizetéssel az EU 2024 márciusa óta összesen 26,8 milliárd eurót folyósított az Ukrajna-terv keretében, ami az Ukrajna-támogatási eszköz első pillére keretében rendelkezésre álló források közel 70 százalékának felel meg. A kifizetés a stratégiailag fontos területeken végrehajtott reformok sikeres megvalósítását követi, ideértve a közpénzügyek kezelését, az igazságszolgáltatási rendszert, a pénzügyi piacokat, a decentralizációt és a regionális politikát, az agrár-élelmiszeripari ágazatot, a kritikus nyersanyagok kezelését, valamint a zöld átállást és a környezetvédelmet. 

Marta Kos bővítési biztos így nyilatkozott: 

Ukrajna Oroszország agressziója ellenére is rendkívüli gyorsasággal hajt végre valódi reformokat. Az Ukrajna-támogatási eszköz révén az EU olyan reformokat ösztönöz, amelyek közelebb hozzák Ukrajnát az EU-hoz, miközben támogatja a kritikus szükségleteket, többek között a téli energiaellátás biztonságát. 

Az Ukrajna-támogatási eszköz továbbra is elengedhetetlen lesz a reformok lendületének fenntartásához és Ukrajna európai jövőjéhez. 

 

 

