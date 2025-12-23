Brüsszel csak önti a pénzt Ukrajnába

Brüsszel 2,3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az ország pénzügyeinek és közigazgatásának támogatására, miközben az ország továbbra is küzd Oroszország inváziója ellen. Ez a hatodik rendszeres kifizetés az Ukrajna-program keretében, amely az Unió legfontosabb eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és az EU-tagság felé vezető útjának támogatására – számolt be közleményében az Európai Bizottság.

Ez segít stabilizálni az állami költségvetést, miközben lehetővé teszi Kijev számára, hogy előrehaladjon az európai integrációhoz elengedhetetlen ambiciózus strukturális reformokkal.

Ezzel a hatodik részletkifizetéssel az EU 2024 márciusa óta összesen 26,8 milliárd eurót folyósított az Ukrajna-terv keretében, ami az Ukrajna-támogatási eszköz első pillére keretében rendelkezésre álló források közel 70 százalékának felel meg. A kifizetés a stratégiailag fontos területeken végrehajtott reformok sikeres megvalósítását követi, ideértve a közpénzügyek kezelését, az igazságszolgáltatási rendszert, a pénzügyi piacokat, a decentralizációt és a regionális politikát, az agrár-élelmiszeripari ágazatot, a kritikus nyersanyagok kezelését, valamint a zöld átállást és a környezetvédelmet.

Marta Kos bővítési biztos így nyilatkozott:

Ukrajna Oroszország agressziója ellenére is rendkívüli gyorsasággal hajt végre valódi reformokat. Az Ukrajna-támogatási eszköz révén az EU olyan reformokat ösztönöz, amelyek közelebb hozzák Ukrajnát az EU-hoz, miközben támogatja a kritikus szükségleteket, többek között a téli energiaellátás biztonságát.

Az Ukrajna-támogatási eszköz továbbra is elengedhetetlen lesz a reformok lendületének fenntartásához és Ukrajna európai jövőjéhez.