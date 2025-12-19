Brüsszel valódi célja leleplezve – ezt akarják elvenni tőlünk

Szijjártó Péter egyértelműen fogalmazott: nem Moszkva, hanem az Európai Unió politikai vezetése készül nyílt konfrontációra Oroszországgal. A tárcavezető elmondta, hogy a brüsszeli vezetők azzal riogatják a közvéleményt, hogy Oroszország Európa megtámadására készül, ezt azonban a magyar kormány nem tartja reálisnak – írja a Newsweek.

Brüsszel egész Európát egy Oroszország elleni fegyveres konfliktus irányába tereli

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Oroszország Ukrajnában is csak lassú előrehaladást ér el, nehezen elképzelhető, hogy az egész NATO-val szemben indítson támadást

– hangsúlyozta a miniszter.

Föderális uniót akarnak

A külügyminiszter kitér rá, hogy az uniós háborús politika mögött mélyebb hatalmi szándékok húzódnak meg. A brüsszeli elit és a nagy nyugat-európai államok régóta egy olyan Európai Unió létrehozásán dolgoznak, amely központosított, úgynevezett Európai Egyesült Államokként működne. Ebben a modellben a nemzeti hatáskörök Brüsszelbe kerülnének, a tagállamok pedig elveszítenék szuverenitásuk jelentős részét.

Az ukrajnai háború lehetőséget ad erre az átalakításra, mivel háborús helyzetben könnyebb igazolni a központosított döntéshozatalt.

Ezzel szemben Magyarország a szuverenista megközelítést képviseli, amely szerint az Európai Uniónak erős, önálló tagállamok együttműködésére kellene épülnie.

A külügyminiszter élesen bírálta az Európai Unió jelenlegi teljesítményét is. Kiemelte: az EU ma nem versenyképes gazdasági szereplő, nem technológiai éllovas, és már nem a béke projektjeként határozza meg magát. Brüsszel az elmúlt években elszigetelte magát a világ meghatározó hatalmaitól: Oroszországtól a szankciókkal, Kínától a vámokkal, az Egyesült Államoktól pedig Donald Trump folyamatos politikai támadásával.

A Budapest és Brüsszel közötti konfliktusok az elmúlt időszakban tovább mélyültek. Az Európai Bizottság eljárást indított Magyarországgal szemben, miközben a migrációs politikával kapcsolatos viták nyomán súlyos pénzügyi szankciókat szabtak ki az országra. Emellett Magyarország ellenzi az Ukrajnának szánt korlátlan uniós támogatásokat, valamint elutasítja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását is. Írtunk róla, hogy Orbán Viktor figyelmeztetett, hogy az orosz vagyon eltulajdonítása felér egy hadüzenettel.