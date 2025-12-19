Brüsszel valódi célja leleplezve – ezt akarják elvenni tőlünk

Szijjártó Péter egyértelműen fogalmazott: nem Moszkva, hanem az Európai Unió politikai vezetése készül nyílt konfrontációra Oroszországgal. A tárcavezető elmondta, hogy a brüsszeli vezetők azzal riogatják a közvéleményt, hogy Oroszország Európa megtámadására készül, ezt azonban a magyar kormány nem tartja reálisnak – írja a Newsweek.
Oroszország Ukrajnában is csak lassú előrehaladást ér el, nehezen elképzelhető, hogy az egész NATO-val szemben indítson támadást
– hangsúlyozta a miniszter.
Föderális uniót akarnak
A külügyminiszter kitér rá, hogy az uniós háborús politika mögött mélyebb hatalmi szándékok húzódnak meg. A brüsszeli elit és a nagy nyugat-európai államok régóta egy olyan Európai Unió létrehozásán dolgoznak, amely központosított, úgynevezett Európai Egyesült Államokként működne. Ebben a modellben a nemzeti hatáskörök Brüsszelbe kerülnének, a tagállamok pedig elveszítenék szuverenitásuk jelentős részét.
Az ukrajnai háború lehetőséget ad erre az átalakításra, mivel háborús helyzetben könnyebb igazolni a központosított döntéshozatalt.
Ezzel szemben Magyarország a szuverenista megközelítést képviseli, amely szerint az Európai Uniónak erős, önálló tagállamok együttműködésére kellene épülnie.
A külügyminiszter élesen bírálta az Európai Unió jelenlegi teljesítményét is. Kiemelte: az EU ma nem versenyképes gazdasági szereplő, nem technológiai éllovas, és már nem a béke projektjeként határozza meg magát. Brüsszel az elmúlt években elszigetelte magát a világ meghatározó hatalmaitól: Oroszországtól a szankciókkal, Kínától a vámokkal, az Egyesült Államoktól pedig Donald Trump folyamatos politikai támadásával.
A Budapest és Brüsszel közötti konfliktusok az elmúlt időszakban tovább mélyültek. Az Európai Bizottság eljárást indított Magyarországgal szemben, miközben a migrációs politikával kapcsolatos viták nyomán súlyos pénzügyi szankciókat szabtak ki az országra. Emellett Magyarország ellenzi az Ukrajnának szánt korlátlan uniós támogatásokat, valamint elutasítja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását is. Írtunk róla, hogy Orbán Viktor figyelmeztetett, hogy az orosz vagyon eltulajdonítása felér egy hadüzenettel.
Ukrajna csatlakozását blokkolni fogják
Szijjártó Péter egyértelművé tette: Magyarország mindaddig blokkolni fogja Ukrajna EU-tagságát, amíg a nemzeti kormány hivatalban van. Véleménye szerint Ukrajna felvétele súlyosan károsítaná az Európai Unió gazdaságát, biztonságát és belső stabilitását.
A külügyminiszter szerint Magyarország helyzete javult Donald Trump visszatérésével. Korábban Brüsszel és Washington is nyomást gyakorolt Budapestre, most már az Egyesült Államok azonban partnerként tekint az országra.
Szijjártó szerint Trump és Orbán Viktor baráti kapcsolatát a kölcsönös lojalitás jellemzi, ami stabil alapot ad az államközi kapcsolatoknak.
A tárcavezető kitért az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájára is, amely civilizációs válságról beszél Európában, és bírálja az uniós intézmények szuverenitást gyengítő politikáját. Ez a dokumentum komoly felháborodást váltott ki az európai vezetők körében, mivel számos kényelmetlen igazságot fogalmaz meg.
A 2026-os választás tétje
Az interjú végén Szijjártó a közelgő magyarországi választásokra is utalt. Állítása szerint az Európai Unió intézményei mindent megtesznek annak érdekében, hogy megbuktassák az Orbán-kormányt, mivel Magyarország az egyik utolsó akadálya a brüsszeli háborús, migrációs és ideológiai törekvéseknek.
Mint mondta, a választás tétje nemcsak Magyarország, hanem egész Európa jövője szempontjából is történelmi jelentőségű lesz.