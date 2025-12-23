Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Most érkezett!

Rejtélyes objektum csapódott a Holdba

szervezet

Kínos baki, Brüsszel csúnyán lebukott

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss jelentés szerint az Európai Unió antirasszista és iszlamofóbia-ellenes programjai révén olyan szervezetek is uniós forrásokhoz juthattak, amelyek a Muszlim Testvériség hálózatához köthetők. A dokumentum azt állítja, hogy Brüsszel támogatásai nemcsak pénzügyi segítséget, hanem politikai legitimitást és intézményi hozzáférést is biztosítanak az érintett csoportoknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szervezetbrüsszeljelentésmuszlim testvériség

Az Európai Unió hivatalos kommunikációja szerint következetesen fellép a szélsőségesség, a terrorizmus és az antiszemitizmus ellen. Egy friss jelentés ugyanakkor azt állítja, hogy Brüsszel párhuzamosan olyan szervezeteket és egyesületeket is finanszíroz, amelyek a Muzulmán Testvériség hálózatához köthetők, és Izrael-ellenes, illetve Hamászt támogató narratívákat képviselnek. A dokumentum szerint mindez az „antirasszizmus” és az „iszlamofóbia elleni küzdelem” fogalomrendszerén keresztül válik intézményessé az uniós programokban – közölt részletes cikket a jelentésről a Tichys Einblick.

Brüsszel több olyan projektet támogat ami összeköthető a Muszlim Testvériséggel.
Brüsszel több olyan projektet támogat ami összeköthető a Muszlim Testvériséggel
Fotó: AFP

A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unió több száz olyan projektet támogat, amelyek központi eleme az iszlamofóbia fogalma. 

A szerzők értelmezése szerint ez a kifejezés a Muzulmán Testvériség ideológiájának egyik kulcseleme, miközben tudományos értelemben nem tisztázott, és nincs egységes definíciója. A beszámoló szerint az „iszlamofóbia elleni harc” az elmúlt években a Muszlim Testvériség egyik védjegyévé vált, és gyakran olyan esetekre is kiterjesztik, amikor az iszlamizmust bírálják, vagy amikor muszlim háttérrel rendelkező csoportok politikai kritikával szembesülnek.

A jelentés példaként említi az Európai Bíróság azon döntését, amely lehetővé tette a munkáltatók számára a vallási szimbólumok munkahelyi viselésének korlátozását. Ezt a döntést a FEMYSO muszlim diákszövetség „az iszlamofóbia intézményesítésének” minősítette, sőt a szervezet a „szexizmus” vádját is megfogalmazta. 

A tanulmányt Florence Bergeaud-Blacker antropológus és Tommaso Virgili politológus készítette az Európai Parlamentben működő Európai Konzervatívok és Reformerek Csoportjának megbízásából. A jelentés szerint az EU csak az Erasmus+ program keretében 172 olyan projektet finanszírozott, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az iszlamofóbia fogalmához, emellett a REC és a CERV programokon keresztül is további támogatások érkeztek. A szerzők becslése szerint így több tízmillió euró juthatott a Muszlim Testvériséghez köthető szervezetekhez. 

Külön említik a FEMYSO-t, amelynek székhelye Brüsszelben található, és amelynek alapítói között több, a Muszlim Testvériséghez közel álló európai szervezet szerepel.

A jelentés részletesen foglalkozik az Islamic Relief Worldwide uniós finanszírozásával is. Eszerint a szervezet 2007 és 2020 között több mint 33 millió eurót kapott, amely összeg a nemzeti alprogramokkal együtt meghaladta a 40 millió eurót. A Bizottság 2023-ban azt állította, hogy nincs folyamatban lévő, EU által finanszírozott projekt a szervezettel, amit parlamenti kérdések cáfoltak. A szerzők szerint a Bizottság felügyeleti kötelezettsége ebben az ügyben nem egyértelműen érvényesült. A dokumentum kitér arra is, hogy az EU több, újonnan létrehozott projektet támogatott, köztük az Európai Iszlamofóbia Jelentést, valamint egy törökországi egyetemet, amely az Erasmus-program része lett. A szerzők szerint ezek az esetek tovább erősítik a politikai és ideológiai összefonódások gyanúját. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!