Kínos baki, Brüsszel csúnyán lebukott

Az Európai Unió hivatalos kommunikációja szerint következetesen fellép a szélsőségesség, a terrorizmus és az antiszemitizmus ellen. Egy friss jelentés ugyanakkor azt állítja, hogy Brüsszel párhuzamosan olyan szervezeteket és egyesületeket is finanszíroz, amelyek a Muzulmán Testvériség hálózatához köthetők, és Izrael-ellenes, illetve Hamászt támogató narratívákat képviselnek. A dokumentum szerint mindez az „antirasszizmus” és az „iszlamofóbia elleni küzdelem” fogalomrendszerén keresztül válik intézményessé az uniós programokban – közölt részletes cikket a jelentésről a Tichys Einblick.

Brüsszel több olyan projektet támogat ami összeköthető a Muszlim Testvériséggel

Fotó: AFP

A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unió több száz olyan projektet támogat, amelyek központi eleme az iszlamofóbia fogalma.

A szerzők értelmezése szerint ez a kifejezés a Muzulmán Testvériség ideológiájának egyik kulcseleme, miközben tudományos értelemben nem tisztázott, és nincs egységes definíciója. A beszámoló szerint az „iszlamofóbia elleni harc” az elmúlt években a Muszlim Testvériség egyik védjegyévé vált, és gyakran olyan esetekre is kiterjesztik, amikor az iszlamizmust bírálják, vagy amikor muszlim háttérrel rendelkező csoportok politikai kritikával szembesülnek.

A jelentés példaként említi az Európai Bíróság azon döntését, amely lehetővé tette a munkáltatók számára a vallási szimbólumok munkahelyi viselésének korlátozását. Ezt a döntést a FEMYSO muszlim diákszövetség „az iszlamofóbia intézményesítésének” minősítette, sőt a szervezet a „szexizmus” vádját is megfogalmazta.

A tanulmányt Florence Bergeaud-Blacker antropológus és Tommaso Virgili politológus készítette az Európai Parlamentben működő Európai Konzervatívok és Reformerek Csoportjának megbízásából. A jelentés szerint az EU csak az Erasmus+ program keretében 172 olyan projektet finanszírozott, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az iszlamofóbia fogalmához, emellett a REC és a CERV programokon keresztül is további támogatások érkeztek. A szerzők becslése szerint így több tízmillió euró juthatott a Muszlim Testvériséghez köthető szervezetekhez.

Külön említik a FEMYSO-t, amelynek székhelye Brüsszelben található, és amelynek alapítói között több, a Muszlim Testvériséghez közel álló európai szervezet szerepel.

A jelentés részletesen foglalkozik az Islamic Relief Worldwide uniós finanszírozásával is. Eszerint a szervezet 2007 és 2020 között több mint 33 millió eurót kapott, amely összeg a nemzeti alprogramokkal együtt meghaladta a 40 millió eurót. A Bizottság 2023-ban azt állította, hogy nincs folyamatban lévő, EU által finanszírozott projekt a szervezettel, amit parlamenti kérdések cáfoltak. A szerzők szerint a Bizottság felügyeleti kötelezettsége ebben az ügyben nem egyértelműen érvényesült. A dokumentum kitér arra is, hogy az EU több, újonnan létrehozott projektet támogatott, köztük az Európai Iszlamofóbia Jelentést, valamint egy törökországi egyetemet, amely az Erasmus-program része lett. A szerzők szerint ezek az esetek tovább erősítik a politikai és ideológiai összefonódások gyanúját.