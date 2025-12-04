Sorra buknak bele az uniós politikusok a brüsszeli korrupcióba

Kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával. Még csak csütörtök van, de már megtörtént az első lemondás is: Stefano Sannino év végéig szabadságra megy, aztán pedig a tervek szerint nyugdíjba vonul.
Sanninót, valamint Federica Mogherinit, az EU volt diplomatáját, akit szintén őrizetbe vettek kedden a nyomozás részeként, többórás kihallgatás után szabadon engedték. Az érintetteket azzal vádolják, hogy 2021–22-ben egy felsőoktatási intézményeknek az EU Diplomáciai Akadémiájának üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázatot manipuláltak. Az újabb botrány éppen egy évvel Ursula von der Leyen második mandátumának kezdete után látott napvilágot.
A korrupciós botrány máris bizalmatlansági indítványokkal és a Santer-bizottság 1999-es bukásához hasonlító forgatókönyvekkel fenyegeti az unió vezetését. A háború- és Ukrajna-párti Ursula von der Leyen székébe kerülhet az ügy.
Az Európai Bizottság igyekszik hárítani a felelősséget a friss korrupciós botrány ügyében. A bizottság szóvivője emellett hangsúlyozta, hogy véleménye szerint mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.
Ez idén nem az első korrupciós ügy, ami kirobban Brüsszelben
Egy két évig tartó titkos nyomozást követően – a Huaweigate néven elhíresült ügy kapcsán – márciusban több házkutatást hajtottak végre elektromos berendezések, valamint dokumentumok felkutatása céljából Belgiumban és Portugáliában. A belga szövetségi ügyészség később megerősítette, hogy a két országban összesen 21 házkutatást végeztek, egy az Európai Parlamentet érintő korrupciós üggyel összefüggésben. A Follow the Money című holland oknyomozó újságírással foglalkozó szervezet honlapján közzétett információk szerint a korrupciós ügyben a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat érintett, amelynek lobbistái európai parlamenti képviselők megvesztegetésén keresztül próbáltak befolyást szerezni az uniós döntéshozatalra, azt írták:
a belga rendőrség megvesztegetés, hamisítás, pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával tartott házkutatást a Huawei brüsszeli irodájában és a kínai technológiai vállalat lobbistáinak otthonaiban.
Azóta nyolc személy ellen hivatalosan is vádat emeltek (a 8‑fős listán vannak letartóztatottak, házi őrizet, elektronikus megfigyelés alattiak is) korrupció, pénzmosás, szervezett bűnözésben való részvétel miatt – írja a Reuters.
Katargate 2022
2022 decemberében – a Katargate néven ismertté vált – az uniós parlamentet érintő korrupciós botrány után robbant ki. A vád szerint Katar és Marokkó próbálta befolyásolni az Európai Parlament döntéshozatalát – többeket letartóztattak Brüsszelben, köztük Eva Kailit, az EP görög szocialista alelnökét és Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselőt, és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le egyebek mellett Panzeri és Kaili otthonában.
Az Európai Parlament (EP) tudta nélkül kötött együttműködési megállapodást az EP nevében a katari kormánnyal Pier Antonio Panzeri korábbi szocialista EP-képviselő – írta meg a botrány kirobbanása után három hónappal a Politico.
Eszerint az olasz politikus 2018-ban egyezett meg a katariakkal, de az egyezménynek nincs nyoma, mivel az EP hivatalos szerveit nem értesítette róla. 2020-ban még egy konferenciát szerveztek Dohában, amelyen részt vett Pier Antonio Panzeri mellett Eva Kaili akkori EP-alelnök, Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselő és Francesco Giorgi, az EP munkatársa, Kaili élettársa. A Magyar Nemzet értesülései alapján őket azóta mind letartóztatták a korrupciós botrány nyomán.
A katariak fizették első osztályú repülőjegyeiket és szállodai szobáikat a Ritz-Carlton luxushotelben.
A Guardian is arról írt, hogy a Katargate ügyben vádat emeltek több ember ellen: a vádak között szerepel korrupció, pénzmosás és szervezett bűnözés. Az egyik vádlott, Pier Antonio Panzeri korábbi EP‑képviselő, elismerte részvételét az ügyben, és vádalkut kötött az ügyészséggel.
Dimitrij Peszkov az orosz elnök sajtótitkára a legújabb korrupciós botrányról azt mondta, hogy
az Európai Unión belüli korrupciós ügyek az EU saját belügyei.
Peszkov hozzátette, hogy a korrupció mindenhol jelen van. Szerinte az államok időről időre összefognak ellene, ám az elért eredmények országonként nagyon eltérők.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ugyanaz zajlik Brüsszelben, mint Kijevben, egy óriási korrupciós botrány. Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék egy korrupt rezsim finanszírozására – jelentette ki a külügyminiszter.
Nyilvánvalóan Brüsszelből azért nem akarnak nagyon fennakadni az ukrajnai korrupciós hálózaton, mert itt Brüsszelt is egy hasonló korrupt hálózat szövi át, és ezt nem akarják nagyon kitenni a napfényre
– összegzett.