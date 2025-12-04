Kedden belga rendőrök razziát tartottak az EEAS brüsszeli központjánál, a College of Europe intézménynél és magánlakásoknál, uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert őrizetbe vettek, többek között közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával. Még csak csütörtök van, de már megtörtént az első lemondás is: Stefano Sannino év végéig szabadságra megy, aztán pedig a tervek szerint nyugdíjba vonul.

Sorra buknak bele az uniós politikusok a brüsszeli korrupcióba, Federica Mogherinit is utolérték a vádak

Fotó: AFP

Sanninót, valamint Federica Mogherinit, az EU volt diplomatáját, akit szintén őrizetbe vettek kedden a nyomozás részeként, többórás kihallgatás után szabadon engedték. Az érintetteket azzal vádolják, hogy 2021–22-ben egy felsőoktatási intézményeknek az EU Diplomáciai Akadémiájának üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázatot manipuláltak. Az újabb botrány éppen egy évvel Ursula von der Leyen második mandátumának kezdete után látott napvilágot.

A korrupciós botrány máris bizalmatlansági indítványokkal és a Santer-bizottság 1999-es bukásához hasonlító forgatókönyvekkel fenyegeti az unió vezetését. A háború- és Ukrajna-párti Ursula von der Leyen székébe kerülhet az ügy.

Az Európai Bizottság igyekszik hárítani a felelősséget a friss korrupciós botrány ügyében. A bizottság szóvivője emellett hangsúlyozta, hogy véleménye szerint mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

Ez idén nem az első korrupciós ügy, ami kirobban Brüsszelben

Egy két évig tartó titkos nyomozást követően – a Huaweigate néven elhíresült ügy kapcsán – márciusban több házkutatást hajtottak végre elektromos berendezések, valamint dokumentumok felkutatása céljából Belgiumban és Portugáliában. A belga szövetségi ügyészség később megerősítette, hogy a két országban összesen 21 házkutatást végeztek, egy az Európai Parlamentet érintő korrupciós üggyel összefüggésben. A Follow the Money című holland oknyomozó újságírással foglalkozó szervezet honlapján közzétett információk szerint a korrupciós ügyben a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat érintett, amelynek lobbistái európai parlamenti képviselők megvesztegetésén keresztül próbáltak befolyást szerezni az uniós döntéshozatalra, azt írták:

a belga rendőrség megvesztegetés, hamisítás, pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával tartott házkutatást a Huawei brüsszeli irodájában és a kínai technológiai vállalat lobbistáinak otthonaiban.

Azóta nyolc személy ellen hivatalosan is vádat emeltek (a 8‑fős listán vannak letartóztatottak, házi őrizet, elektronikus megfigyelés alattiak is) korrupció, pénzmosás, szervezett bűnözésben való részvétel miatt – írja a Reuters.