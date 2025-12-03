Brüsszel hitelességét is megkérdőjelezi a legújabb korrupciós botrány

Hírlevél
2025. december 03. 13:06
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a College of Europe-hoz kapcsolódó 2021–2022-es korrupciós ügy miatt ismét a figyelem középpontjába került. A botrány politikai vihart váltott ki, és újabb bizalmatlansági indítványokkal fenyegeti a bizottsági elnököt. Az Európai Ügyészség vizsgálata több magas rangú EU-tisztviselőt érintett, köztük Federica Mogherinit. Brüsszel hitelessége is megkérdőjeleződött.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke súlyos kihívással néz szembe a legújabb brüsszeli korrupciós botrány miatt. A hatóság gyanúja szerint a 2021–2022-es, a College of Europe-hoz kapcsolódó ügy során a közbeszerzési eljárás nem volt tisztességes, és felmerülhetett a csalás, a korrupció, az érdekütközés és szakmai titoktartás megsértése – írja a Politico.

Ursula von der Leyen ismét célkeresztben a brüsszeli korrupciós botrány miatt
Ursula von der Leyen ismét célkeresztben a brüsszeli korrupciós botrány miatt
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az ügy politikai vihart kavart amiatt, mert Von der Leyen első ciklusa alatt történhettek a visszaélések. Az elnök kritikusai újabb bizalmatlansági indítványt sürgetnek, miközben többen az EU hitelességét támadják. Bár a gyanúsítottakat nem vádolták meg, az eset jelentősen rombolhatja az uniós intézmények megítélését, felerősítve a korábbi botrányok – például a Qatargate, a vakcinabeszerzések körüli vagy a Huawei-lobbibotrány – okozta bizalmi válságot.

Korábban írtunk róla, hogy Belgiumban kedden razziát tartottak az Európai Külügyi Szolgálatnál, a brugge-i College of Europe-ban és magánlakásoknál, három személyt őrizetbe véve, köztük Federica Mogherinit, az Európai Bizottság korábbi alelnökét és a bizottság egy magas rangú tisztviselőjét. Az Európai Ügyészség vizsgálja az EU által finanszírozott junior diplomataképzéssel kapcsolatos lehetséges csalást, amely közbeszerzési visszaéléseket és bizalmas információk megosztását is érintheti. Manon Aubry, az EP baloldali frakciójának társelnöke szerint 

az intézmények hitelessége forog kockán.

A rendőrségi vizsgálat feszültséget robbanthat ki Von der Leyen és Kaja Kallas között is. Egy uniós tisztviselő védelmébe vette az elnököt, hangsúlyozva, hogy nem fair, ha a bizottság elnökét terhelik egy másik intézmény esetleges hibái miatt.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint 

Brüsszelben és Ukrajnában ugyanaz a minta rajzolódik ki – átláthatatlan közbeszerzések, bennfentes körök, kivételezett intézmények, gyors és ellenőrizhetetlen pénzmozgások.

 

 

